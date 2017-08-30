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08:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Умер экс-советник губернатора Челябинской области скрипач Дмитрий Коган

Музыканта не стало на 39-м году жизни.

Скрипач и заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни от онкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на персонального ассистента музыканта Жанну Прокофьеву.

Сообщение о смерти музыканта появилось 29 августа. Дмитрий Коган известен как скрипач-виртуоз и общественный деятель: он являлся организатором и художественным руководителем Международного фестиваля им. Леонида Когана, а также художественным руководителем фестиваля «Дни высокой музыки». С 2011 по 2014 год Коган был советником по культуре губернатора Челябинской области.

Южноуральцам Дмитрий Коган запомнился в том числе благотворительным концертом «Пять великих скрипок», во время которого он сыграл на уникальных музыкальных инструментах, а полученные от продажи билетов деньги были направлены на строительство кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске.

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