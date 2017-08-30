Умер экс-советник губернатора Челябинской области скрипач Дмитрий Коган
Музыканта не стало на 39-м году жизни.
Музыканта не стало на 39-м году жизни.
Скрипач и заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни от онкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на персонального ассистента музыканта Жанну Прокофьеву.
Сообщение о смерти музыканта появилось 29 августа. Дмитрий Коган известен как
Южноуральцам Дмитрий Коган запомнился в том числе благотворительным концертом «Пять великих скрипок», во время которого он сыграл на уникальных музыкальных инструментах, а полученные от продажи билетов деньги были направлены на строительство кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске.