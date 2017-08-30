В Омске на 1 сентября ожидается банный климат
В День знаний в Омской области ожидается туман и жара.
В День знаний в Омской области ожидается туман и жара.
В пятницу, 1 сентября, в Омской области местами ожидается туман, ночью без осадков, сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Днем местами ожидается небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в день знаний прогреется до + 27 градусов.
Среднемесячная температура воздуха в сентябре в Омской области составит +6…+9 градусов, что ниже нормы на 1,5−2 градусов. После 5 сентября ожидается понижение температуры до + 12. Во второй половине месяца ожидается мокрый снег.