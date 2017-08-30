Свердловским коммунальщикам придется заплатить за испорченный автомобиль

Инцидент, о котором идет речь, произошел в апреле прошлого года на улице Ясной. Местная жительница на автомобиле «Сузуки Гранд Витара» наехала на люк ливневой канализации. Плохо закрепленная крышка люка подпрыгнула, серьезно повредив бампер, балку и другие детали машины. Как позже установили специалисты, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа автомобиля составила 180 775 рублей, без износа — 312 534 рубля. Женщина обратилась в суд с иском к МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» о возмещении материального ущерба. Там же стали утверждать, что автоледи сама виновата, потому что ехала с небезопасной скоростью.