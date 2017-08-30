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08:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловским коммунальщикам придется заплатить за испорченный автомобиль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа, ИА УралПолит.Ru. Свердловский суд взыскал с коммунальщиков 342 тыс. рублей за канализационный люк. В результате серьезно пострадал автомобиль.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в апреле прошлого года на улице Ясной. Местная жительница на автомобиле «Сузуки Гранд Витара» наехала на люк ливневой канализации. Плохо закрепленная крышка люка подпрыгнула, серьезно повредив бампер, балку и другие детали машины. Как позже установили специалисты, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа автомобиля составила 180 775 рублей, без износа — 312 534 рубля. Женщина обратилась в суд с иском к МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» о возмещении материального ущерба. Там же стали утверждать, что автоледи сама виновата, потому что ехала с небезопасной скоростью.

Истец не согласилась с решением районного суда и обжаловала его в Свердловском областном суде. По ее мнению, ущерб подлежит возмещению без учета износа автомобиля. В итоге суд апелляционной инстанции изменил решение районного суда. В пользу женщины с организации было взыскано 342 тыс 287 рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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