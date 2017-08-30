«Отпою быстро и дорого»: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услуг
Антон Скрипунов
Антон Скрипунов
«Вы, батюшки, совсем зажрались и обнаглели, вот что я хочу вам сказать…» — обращается к священнику один из прихожан.
На вопрос, что вызвало такую бурную реакцию, он поясняет, что присутствовал на отпевании в морге напротив храма. Несмотря на то что за обряд родственники заплатили, «священник» за десять минут
Таких случаев по всей стране тысячи чуть ли не в каждом регионе. О незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок, — в материале РИА Новости.
Дополнительный заработок
«Вчера была на похоронах в другом городе. Священник приехал на кладбище сам и отпевал прямо перед гробом. И
При этом цены на отпевание в морге, судя по данным ряда похоронных агентств в Москве и регионах, существенно выше проведения ритуала в храме. Так, в столице с отпеванием в храме можно уложиться в две тысячи рублей, а в морге и крематории оно будет стоить порядка четырех тысяч рублей (само собой, цены везде варьируют).
Громкая история произошла несколько лет назад в
По словам правоохранителей, ее участники представлялись священниками Московского патриархата. Хотя на самом деле часовня принадлежит религиозной организации «Российская апостольская православная церковь», которую в
Через дорогу, при морге, действует шайка дельцов, совершающих незаконные и неблагодатные отпевания. К сожалению, не только в нашем морге, но и во многих других по всей стране. Такой, знаете, дополнительный бизнес администрации. Устраивают на “своей” территории часовню — и вперед.
«Ряженые»
Проблема «недействительных» отпеваний очень волнует РПЦ.
Такие бродячие священники, как отмечают в РПЦ, являются либо раскольниками, либо запрещенными в служении, либо просто «ряжеными».
Кроме того, уже много лет настоятели православных храмов заявляют о настоящей профанации с отпеваниями, которая происходит
Настоящая война развязалась несколько лет назад в Нижегородской области. Местная епархия пожаловалась на регионального лидера в этой сфере бизнеса
Рекламируемые компанией чтение Псалтыри по усопшим и отпевание не являются ритуальными услугами. Чтение Псалтыри — это молитва. Многие приглашают чтеца, а сами удаляются. Но ведь усопшему нужна именно общая молитва его родных. Что касается отпевания, то это особое священнодействие, и совершаться оно должно по возможности в храме
В итоге рекламный совет при
Как разоблачить
Подобные проблемы в Церкви решают различными способами. В некоторых храмах можно увидеть таблички, предупреждающие об «отпевалах». Кроме того, в православной среде существуют «инструкции» по их разоблачению.
Например, можно задать «священнику» вопрос: «Во время литургии какие частицы вынимают из второй просфоры?» (Правильный ответ: «Вынимается одна частица — в честь Божией Матери»). Или можно попросить продолжить фразу «Благообразный Иосиф…». Если в ответ вы не услышите: «…с древа снем Пречистое Тело Твое», значит, это «самосвят».
Сами не попадитесь на этот крючок и предупредите других. Очень грустно, что многие из людей, о ком думают, что они отпеты, на самом деле не отпеты.