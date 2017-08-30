Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
13:41 (мск), источник: РИА Новости

«Отпою быстро и дорого»: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услуг

Антон Скрипунов

Источник: РИА Новости

«Вы, батюшки, совсем зажрались и обнаглели, вот что я хочу вам сказать…» — обращается к священнику один из прихожан.

На вопрос, что вызвало такую бурную реакцию, он поясняет, что присутствовал на отпевании в морге напротив храма. Несмотря на то что за обряд родственники заплатили, «священник» за десять минут что-то равнодушно-невнятное спел и махнул рукой: «Закрывайте гроб».

Таких случаев по всей стране тысячи чуть ли не в каждом регионе. О незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок, — в материале РИА Новости.

Похороны | Источник: РИА "Новости"

Дополнительный заработок

«Вчера была на похоронах в другом городе. Священник приехал на кладбище сам и отпевал прямо перед гробом. И как-то очень быстро все прошло. Минут за двадцать неторопливого пения. Священника приглашали не из конкретного храма, а в морге просто дали телефон те, кто организовывал автобус и так далее», — рассказывает москвичка Лидия.

Читайте также
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнес в регионах России

При этом цены на отпевание в морге, судя по данным ряда похоронных агентств в Москве и регионах, существенно выше проведения ритуала в храме. Так, в столице с отпеванием в храме можно уложиться в две тысячи рублей, а в морге и крематории оно будет стоить порядка четырех тысяч рублей (само собой, цены везде варьируют).

Громкая история произошла несколько лет назад в Санкт-Петербурге. Местное ГУВД раскрыло целую «банду в рясах», которая совершала отпевания в часовне при Елизаветинской больнице.

По словам правоохранителей, ее участники представлялись священниками Московского патриархата. Хотя на самом деле часовня принадлежит религиозной организации «Российская апостольская православная церковь», которую в Санкт-Петербургской епархии назвали «раскольнической».

«Отпевалы», по данным ГУВД, ежемесячно выручали более полумиллиона рублей. Общая выручка составила свыше 40 миллионов.
Через дорогу, при морге, действует шайка дельцов, совершающих незаконные и неблагодатные отпевания. К сожалению, не только в нашем морге, но и во многих других по всей стране. Такой, знаете, дополнительный бизнес администрации. Устраивают на “своей” территории часовню — и вперед.
Протоиерей Константин Пархоменко
Настоятель Троицкого собора Санкт-Петербурга.
Специализированная выставка похоронных услуг. | Источник: РИА "Новости"

«Ряженые»

Проблема «недействительных» отпеваний очень волнует РПЦ.

«В совершении богослужений на кладбищах и в моргах, увы, нередко действуют заштатные клирики из других епархий, запрещенные клирики или даже самозванцы, не имеющие права совершать какие-либо священнодействия», — сетовал в прошлом году патриарх Кирилл.

Такие бродячие священники, как отмечают в РПЦ, являются либо раскольниками, либо запрещенными в служении, либо просто «ряжеными».

Кроме того, уже много лет настоятели православных храмов заявляют о настоящей профанации с отпеваниями, которая происходит из-за ритуальных фирм. Например, те советуют не завозить покойников в храм и приобретать погребальную утварь (покрывала, свечи, иконки) у них, а не в храме, где все эти предметы освящены.

Настоящая война развязалась несколько лет назад в Нижегородской области. Местная епархия пожаловалась на регионального лидера в этой сфере бизнеса из-за листовок и щитов с рекламой «услуги отпевания». Комичности ситуации добавляло то, что некоторые из них соседствовали с плакатами, украшенными слоганом «Настройся на отдых!».

Рекламируемые компанией чтение Псалтыри по усопшим и отпевание не являются ритуальными услугами. Чтение Псалтыри — это молитва. Многие приглашают чтеца, а сами удаляются. Но ведь усопшему нужна именно общая молитва его родных. Что касается отпевания, то это особое священнодействие, и совершаться оно должно по возможности в храме
Алексий Белецкий
Нижегородский священник

В итоге рекламный совет при Торгово-промышленной палате (ТПП) области рекомендовал местным СМИ перестать рекламировать отпевание. Вдобавок представители ТПП обнаружили, что установленная компанией цена за обряд существенно завышена.

Отпевание в храме. | Источник: РИА "Новости"

Как разоблачить

Подобные проблемы в Церкви решают различными способами. В некоторых храмах можно увидеть таблички, предупреждающие об «отпевалах». Кроме того, в православной среде существуют «инструкции» по их разоблачению.

«Проверить именно священнослужителя можно, задав ему некоторые вопросы по ведению православной службы. Самозванцы почти всегда отпевание-то неправильно проводят, поэтому ответы на эти вопросы они точно не знают», — советуют на одном из православных форумов.

Например, можно задать «священнику» вопрос: «Во время литургии какие частицы вынимают из второй просфоры?» (Правильный ответ: «Вынимается одна частица — в честь Божией Матери»). Или можно попросить продолжить фразу «Благообразный Иосиф…». Если в ответ вы не услышите: «…с древа снем Пречистое Тело Твое», значит, это «самосвят».

Сами не попадитесь на этот крючок и предупредите других. Очень грустно, что многие из людей, о ком думают, что они отпеты, на самом деле не отпеты.
Протоиерей Константин Пархоменко
Как работает рынок ритуальных услуг в России
Во время загрузки произошла ошибка.
11 марта© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Трагедия для мира музыки': скончался скрипач Дмитрий Коган
Жерло 'Тюльпана': Россия не спешит списывать мощнейшие мортиры в мире
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь