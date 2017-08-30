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08:35 (мск), источник: Kazinform

На видео сняли пасущихся в Президентском парке Астаны коров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пользователей соцсетей удивило видео, на котором видно, что в Президентском парке пасутся коровы, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Пользователь Максим Дементьев опубликовал видео на своей странице в Фейсбуке с подписью «Необычные гости в Президентском парке Астаны».

Позже на публикацию откликнулся официальный аккаунт аппарата акима района «Есиль».

«Инспектором ОПП МПС УВД района “Есиль” была отработана информация по факту выпаса КРС в количестве двух голов, на территории города в Президентском парке, на пересечении улиц А. Букейхана — Керей Жанибек хандар. В ходе проверки факт подтвердился, установлен хозяин — Керимбеков И. С., который был привлечен к административной ответственности по ст.386 КоАП РК с наложением штрафа 15 МРП (34035 тенге) за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что информация о данном факте передана в предприятие «Астана Ветсервис» акимата Астаны.

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