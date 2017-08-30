На видео сняли пасущихся в Президентском парке Астаны коров

«Инспектором ОПП МПС УВД района “Есиль” была отработана информация по факту выпаса КРС в количестве двух голов, на территории города в Президентском парке, на пересечении улиц А. Букейхана — Керей Жанибек хандар. В ходе проверки факт подтвердился, установлен хозяин — Керимбеков И. С., который был привлечен к административной ответственности по ст.386 КоАП РК с наложением штрафа 15 МРП (34035 тенге) за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений», — говорится в сообщении ведомства.