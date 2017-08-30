На видео сняли пасущихся в Президентском парке Астаны коров
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пользователей соцсетей удивило видео, на котором видно, что в Президентском парке пасутся коровы, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пользователей соцсетей удивило видео, на котором видно, что в Президентском парке пасутся коровы, передает МИА «Казинформ».
Пользователь Максим Дементьев опубликовал видео на своей странице в Фейсбуке с подписью «Необычные гости в Президентском парке Астаны».
Позже на публикацию откликнулся официальный аккаунт аппарата акима района «Есиль».
«Инспектором ОПП МПС УВД района “Есиль” была отработана информация по факту выпаса КРС в количестве двух голов, на территории города в Президентском парке, на пересечении улиц А. Букейхана — Керей Жанибек хандар. В ходе проверки факт подтвердился, установлен хозяин — Керимбеков И. С., который был привлечен к административной ответственности по ст.386 КоАП РК с наложением штрафа 15 МРП (34035 тенге) за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что информация о данном факте передана в предприятие «Астана Ветсервис» акимата Астаны.