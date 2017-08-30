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09:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новые светофоры и дорожные ограждения появятся в Геленджике

В преддверии нового учебного года в городе-курорте ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения рядом с образовательными учреждениями.

Перильные ограждения и светофоры призваны обеспечить безопасность детей. Дорожные элементы, препятствующие случайному выходу детей на проезжую часть, появятся возле школ № 1, 2, 3, 4, 5, 6 в самом Геленджике, а также вблизи образовательных учреждений в селах.

«Также для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов у школ будет установлено порядка 20 светофоров Т.7 с мигающими желтыми сигналами. Кроме того, в 10 местах будут оборудованы искусственные неровности», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Работы ведутся уже сейчас. На дорогах Геленджика завершается нанесение соответствующей желто-белой разметки.

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