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09:28 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача Дмитрия Когана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа, УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев назвал смерть скрипача Дмитрия Когана невосполнимой утратой.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», заслуженный артист России, скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни от онкологического заболевания. Похороны состоятся в субботу, 2 сентября.

«Потрясен известием о кончине Дмитрия Когана. Он выдающийся музыкант и человек с большим сердцем. Дмитрия со Свердловской областью связывали давние теплые отношения. Он не просто приезжал с концертами для уральской публики и поддерживал все наши самые смелые творческие проекты», — написал Куйвашев в социальной сети «Instagram».

Он помогал нашим детям победить страшную болезнь. На деньги, собранные на благотворительных концертах Дмитрия Когана, было приобретено оборудование для детской областной онкогематологии, добавил он.

«А сам он ушёл слишком рано! Невосполнимая утрата. Светлая память», — написал глава региона.

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