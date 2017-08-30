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11:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лесные пожары прогнозируются на юге Иркутской области в сентябре

Южная часть Иркутской области входит в число территорий России, где в сентябре 2017 года прогнозируется возникновение лесных пожаров.

Источник: AP 2017

Южная часть Иркутской области входит в число территорий России, где в сентябре 2017 года прогнозируется возникновение лесных пожаров. Такой прогноз сделала 30 августа федеральная Авиалесоохрана. Ожидается, что в Сибири также будут гореть леса в южной и восточной части Омской области, в западной части Новосибирской области и Алтайского края, в восточной части Республики Тыва, на всей территории Бурятия за исключением северной части и Забайкальского края.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области в зонах наземного и авиационного применения сил за минувшие сутки, 29 августа, ликвидированы все лесные пожары, в том числе в Ольхонском районе на землях «Заповедного Прибайкалья».

В зоне постоянного космического наблюдения остаются 11 пожаров в Катангском районе, но их решено не тушить на основании статей №№ 81−84 Лесного кодекса РФ, так как они находятся в труднодоступной и малонаселённой местности.

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