Лесные пожары прогнозируются на юге Иркутской области в сентябре

Источник: AP 2017

Южная часть Иркутской области входит в число территорий России, где в сентябре 2017 года прогнозируется возникновение лесных пожаров. Такой прогноз сделала 30 августа федеральная Авиалесоохрана. Ожидается, что в Сибири также будут гореть леса в южной и восточной части Омской области, в западной части Новосибирской области и Алтайского края, в восточной части Республики Тыва, на всей территории Бурятия за исключением северной части и Забайкальского края.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области в зонах наземного и авиационного применения сил за минувшие сутки, 29 августа, ликвидированы все лесные пожары, в том числе в Ольхонском районе на землях «Заповедного Прибайкалья».