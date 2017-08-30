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09:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Калининском районе Уфы появится новая улица

Сегодня, 30 августа, депутаты Горсовета поддержали инициативу создания еще одной улицы, с которой выступила общественная организация «Ветераны Башкирэнерго».

Улица будет построена в Калининском районе между Сельской Богородской улицей и Индустриальным шоссе. Она будет названа именем георгиевского кавалера, участника Первой мировой и Гражданской войн, выдающегося российского энергостроителя Такиуллы Алиева. Благодаря этому деятелю в Уфе в 1931 году появилась центральная электростанция.

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