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09:47 (мск), источник: АиФ Калининград

Федеральные власти выделят деньги на ремонт памятника Елизавете в Балтийске

Федеральные власти готовы профинансировать реконструкцию комплекса «Елизаветинский форт», расположенный в городе Балтийске.

Источник: Аргументы и факты

Объект планируется включить в федеральную целевую программу «Культура России». Об этом стало известно на встрече заместителя полномочного представителя Президента в СЗФО Михаила Ведерникова с представителями областного правительства и Музея Мирового океана.

Напомним, конная скульптура императрицы Елизаветы появилась на Северном молу Балтийска в 2003 году. В 2004 году был открыт историко-культурный комплекс «Елизаветинский форт». Все эти годы императрица «взирает» на сюрреалистическую мешанину у подножия своего постамента: помойку, автомобили, ларьки с янтарным ширпотребом и публику, дефилирующую по обшарпанному, зияющему дырами променаду. Долгое время местные власти искали инвестора, который возьмет ответственность за памятник на себя.

В ближайшее время специалисты обследуют комплекс и форт, разработают проектно-сметную документацию для ремонта объекта. Затем пакет документов будет направлен для включения работ на памятнике в ФЦП «Культура России» на 2020 год.

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