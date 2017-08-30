Федеральные власти выделят деньги на ремонт памятника Елизавете в Балтийске

Объект планируется включить в федеральную целевую программу «Культура России». Об этом стало известно на встрече заместителя полномочного представителя Президента в СЗФО Михаила Ведерникова с представителями областного правительства и Музея Мирового океана.

Напомним, конная скульптура императрицы Елизаветы появилась на Северном молу Балтийска в 2003 году. В 2004 году был открыт историко-культурный комплекс «Елизаветинский форт». Все эти годы императрица «взирает» на сюрреалистическую мешанину у подножия своего постамента: помойку, автомобили, ларьки с янтарным ширпотребом и публику, дефилирующую по обшарпанному, зияющему дырами променаду. Долгое время местные власти искали инвестора, который возьмет ответственность за памятник на себя.