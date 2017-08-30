Федеральные власти выделят деньги на ремонт памятника Елизавете в Балтийске
Федеральные власти готовы профинансировать реконструкцию комплекса «Елизаветинский форт», расположенный в городе Балтийске.
Федеральные власти готовы профинансировать реконструкцию комплекса «Елизаветинский форт», расположенный в городе Балтийске.
Объект планируется включить в федеральную целевую программу «Культура России». Об этом стало известно на встрече заместителя полномочного представителя Президента в СЗФО Михаила Ведерникова с представителями областного правительства и Музея Мирового океана.
Напомним, конная скульптура императрицы Елизаветы появилась на Северном молу Балтийска в 2003 году. В 2004 году был открыт
В ближайшее время специалисты обследуют комплекс и форт, разработают