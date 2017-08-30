Красноярский ветеран получил подарки на юбилей от мэра и президента
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Александра Максимовича Кузнецова.
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Александра Максимовича Кузнецова.
Александр Кузнецов родился в селе Даякон Читинской области, в многодетной семье из семи человек. В 1936 году семья переехала в Красноярский край. Окончив 7 классов, Александр Максимович устроился работать в совхоз разнорабочим. На фронт он был призвал в декабре 1941 года, а уже мае 1942 года, через Ладогу, связиста Кузнецова переправили в стрелковый полк, обороняющий Ленинград.
«Я знаю, в чем секрет долголетия — в движении вперед. Я никогда не сижу на месте, всю жизнь открываю для себя
На такой «спокойной» службе Александр Максимович получил два ранения. После снятия блокады Ленинграда был переведен в 23 гвардейскую стрелковую дивизию в Прибалтике, участвовал в освобождении Варшавы. Победу встретил в Берлине.
Домой Александр Максимович вернулся лишь в 1946 году, здесь он встретил любимую жену, с которой воспитал четырёх детей. В 1969 семья переехала в Красноярск.
В день 95-летия юбиляр принимает поздравления от родных, коллег, мэра Красноярска Эдхама Акбулатова. Он вручил памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента Владимира Путина.
«Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа, несгибаемой воли. Желаю здоровья, крепости духа, внимания родных и близких», — сказал Эдхам Акбулатов.