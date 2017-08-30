12 школ Екатеринбурга попали в ТОП-200 лучших учебных заведений России
По числу будущих студентов.
По числу будущих студентов.
12 школ столицы Урала вошли в число 200 средних образовательных учреждений, чьи выпускники чаще всего поступают в престижные вузы России. Рейтинг составило агентство «РАЭКС-Аналитика», пишут «Известия».
В первую десятку списка попал СУНЦ Уральского федерального университета. Также в рейтинге значатся екатеринбургские гимназии №№ 2, 9, 13, 35, 99 и 120, а также лицеи №№ 110, 130, 135, 180 и школа № 200, передает «Уралинформбюро».
Эксперты отмечают, что больше половины мест в первой двадцатке занимают школы с
Стоит напомнить, что элитные учебные заведения Екатеринбурга в этом году оказались в эпицентре скандала. Десятки первоклашек, имеющих постоянную прописку, не были зачислены в «английскую» и 99 гимназии на Уралмаше. Их места заняли дети с временной пропиской.