Граффити с девушкой за 500 тысяч рублей украсит Бердск

Источник: Евгений Алехин

С 28 августа на фасаде дома Ленина, 33 художник из Барнаула рисует граффити. Рисунок пока находится на начальном этапе, но уже можно увидеть очертания будущего граффити. На фасаде дома будет изображена девушка, читающая книгу. Заместитель главы администрации Бердска по социальным вопросам Сергей Носов рассказал, что к середине сентября в городе появится несколько граффити, объединенных общей тематикой.

— Основная тема этого проекта — «Читай, любимый город». В рамках проекта появится несколько граффити, и мы надеемся, что это подтолкнет жителей города взять в руки книгу, — рассказал замглавы.

Остальные рисунки будут выполнены на Центральном тепловом пункте рядом со школой № 10, на трансформаторной подстанции около детского сада «Белочка» и в других многолюдных местах города. Сергей Анатольевич отметил, что весь проект будет завершен к середине сентября. Стоит сказать, что в процессе рисования граффити используются стойкие к воздействию внешней среды краски, которые сохранят свой цвет до десяти лет.

Заместитель главы рассказал, что хоть художник и работает бесплатно, оценочная стоимость материалов, аренды вышки и подготовки поверхности приближается к 500 тысячам рублей. Он не исключил возможности, что в следующем году реализация данного проекта будет продолжена.

Художник Евгений Алехин, рисующий граффити, рассказал корреспонденту VN.ru, что сам обратился в администрацию города с предложением о создании огромного граффити на фасаде одного из домов. Предложение художника нашло отклик у чиновников, и ему выделили огромный холст в виде фасада жилого дома. Алехин поделился, что это его второй опыт стрит-арта — до бердской пятиэтажки он рисовал на фасаде дома в Новокузнецке. Также художник занимается рисованием граффити на предметах интерьера и автомобилях.

Евгений Алехин отмечает неравнодушие бердчан к его работе:

— Стрит-арт этим и особенен — общением с людьми. Много кто обращает на мою работу внимание, подходит, что-то говорит, советует. Благодарят. Я уверен, что если сделать хорошо, будет еще больше восхищения.