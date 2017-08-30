Гипсовый памятник Максиму Горькому вместо станции метро «Горьковская» планируется установить в одном из скверов Нижнего Новгорода

Собеседник агентства отметил, что в ходе реставрационных работ в гипсовой скульптуре пришлось полностью заменить наиболее разрушенную, среднюю секцию. После перевозки видимые сейчас щели будут закрыты, а весь памятник заново тонирован.

Реставраторы заверили, что после восстановительных работ памятник можно будет устанавливать на открытом воздухе. Вместе с тем, место установки будет выбирать администрация города вместе с жителями.

Согласно информации, точки, где могла бы быть установлена скульптура, осенью предложит главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков. После этого варианты площадок будут выставлены на суд нижегородцев. Предположительно для композиции будет подобран сквер или парк.

Ранее сообщалось, что этот памятник планируется разместить на станции метро Горьковская к 12 июня. Однако, по объективным причинам реставрация затянулась.

Кроме того, планировалось воссоздать памятник А. М. Горькому из бронзы, но на это бы требовалось порядка 10 млн. рублей и в итоге от этой идеи отказались.