Группа DoReDoS представит Молдову на фестивале «Новая волна»
Популярная группа DoReDoS уже отправилась в Сочи для участия в программе конкурса «Новая волна».
Популярная группа DoReDoS уже отправилась в Сочи для участия в программе конкурса «Новая волна».
Музыкантам удалось пройти отборочные туры и выйти в финал конкурса, который пройдет с 8 по 14 сентября.
Группа состоит из трех артистов — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Отметим, что ранее DoReDoS успешно проходили в финал национального отбора на конкурс «Евровидение».