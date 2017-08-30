В Татарстане составляют единый реестр пропавших солдат

Источник: Аргументы и факты

В рамках всероссийской акции «Никто не забыт!» ветеранские организации собирают заявки от близких родственников, чтобы помочь им обратиться в суд и в дальнейшем получить льготы от государства.

В Татарстане акцию поддержал «Союз ветеранов РТ». До 5 декабря он направит в Российский союз ветеранов первую партию анкет от семей, чьи близкие пропали в годы Великой Отечественной войны, а также во время военных конфликтов в Чечне, Афганистане, на Украине и т. д.

После составления реестра общественные организации помогут родственникам через суд признать бойцов погибшими и защитить права семей на компенсации по потере кормильца. Ведь без свидетельства о смерти такие льготы не получить. Этот же документ позволит внести имя бойца в «Бессмертный полк» на сайте moypolk.ru. Сюда уже включили данные более чем о 400 тыс. бойцов, из которых около 2 тыс. солдат были связаны с Казанью и республикой. Таким образом о тех, кто долгие годы был в списке пропавших без вести, узнает вся страна.

В Татарстане сбор анкет продолжат и после 5 декабря. В августе в ветеранскую организацию РТ передали около 900 анкет-заявок. Это в основном данные из музея-мемориала ВОВ. Сведений о гибели этих солдат нет ни в одной базе данных, так что умершими их можно признать только по решению суда.

«Чтобы организовать массовую работу по признанию пропавших без вести погибшими, нужны юристы, — считает заведующий музеем-мемориалом ВОВ Михаил Черепанов. — Такую работу общественникам трудно будет организовать без бюджетного финансирования. Я считаю, что если бойца нет среди предателей или осуждённых за дезертирство, то его нужно признать погибшим. В таких списках числятся около 6000 жителей региона, а пропавших без вести гораздо больше — 180 тысяч. Казалось бы, что может быть проще — сверить списки и выдать родным свидетельства о смерти? Вместо этого судьи в РТ порой заставляют детей доказывать, что их родители в 1942 году получили ранения именно в бою, а не в тылу. Так что остаётся надеяться, что дело не застопорится на этапе сбора анкет и создания ре­естра».

Куда подать заявку?

Анкеты от родных солдат принимают по адресу: Казань, ул. П. Лумумбы, д. 4, каб. 215, а также по электронной почте kazweteran@mail.ru и по факсу: (843) 272−64−42. Подробности можно узнать по тел.: 273−15−41.