В Татарстане составляют единый реестр пропавших солдат
Реестр без вести пропавших воинов с целью признать их погибшими начали составлять в Татарстане.
Реестр без вести пропавших воинов с целью признать их погибшими начали составлять в Татарстане.
В рамках всероссийской акции «Никто не забыт!» ветеранские организации собирают заявки от близких родственников, чтобы помочь им обратиться в суд и в дальнейшем получить льготы от государства.
В Татарстане акцию поддержал «Союз ветеранов РТ». До 5 декабря он направит в Российский союз ветеранов первую партию анкет от семей, чьи близкие пропали в годы Великой Отечественной войны, а также во время военных конфликтов в Чечне, Афганистане, на Украине
После составления реестра общественные организации помогут родственникам через суд признать бойцов погибшими и защитить права семей на компенсации по потере кормильца. Ведь без свидетельства о смерти такие льготы не получить. Этот же документ позволит внести имя бойца в «Бессмертный полк» на сайте moypolk.ru. Сюда уже включили данные более чем о 400 тыс. бойцов, из которых около 2 тыс. солдат были связаны с Казанью и республикой. Таким образом о тех, кто долгие годы был в списке пропавших без вести, узнает вся страна.
В Татарстане сбор анкет продолжат и после 5 декабря. В августе в ветеранскую организацию РТ передали около 900
«Чтобы организовать массовую работу по признанию пропавших без вести погибшими, нужны юристы, — считает заведующий
Куда подать заявку?
Анкеты от родных солдат принимают по адресу: Казань, ул. П. Лумумбы, д. 4, каб. 215, а также по электронной почте kazweteran@mail.ru и по факсу: (843) 272−64−42. Подробности можно узнать по тел.: 273−15−41.
В анкете нужно указать данные без вести пропавшего бойца: ФИО, дату и место рождения, наименование военного комиссариата призыва, год призыва, последнее место службы, воинское звание, год пропажи без вести и военный конфликт, в котором боец пропал. Также нужно оставить ФИО, адреса и телефоны близких родственников — родителей, супруга, детей, а также уточнить, имеют ли родные льготы от государства — пособие за потерю кормильца, пенсию.