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10:58 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане создают единую информационную систему социального обеспечения

Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) создают в Татарстане.

Система даст возможность каждому человеку узнать, какие меры социальной поддержки, предоставляемые за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов, он получает. Для этого нужно будет войти на сайт ЕГИССО через личный кабинет, сообщили в министерстве информатизации и связи РТ.

Первый этап, подразумевающий сверку данных Пенсионного фонда и ведомств, предоставляющих меры соцподдержки, завершится в сентябре 2017 года. В начале 2018 года систему планируют запустить.

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