В Татарстане создают единую информационную систему социального обеспечения
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) создают в Татарстане.
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) создают в Татарстане.
Система даст возможность каждому человеку узнать, какие меры социальной поддержки, предоставляемые за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов, он получает. Для этого нужно будет войти на сайт ЕГИССО через личный кабинет, сообщили в министерстве информатизации и связи РТ.
Первый этап, подразумевающий сверку данных Пенсионного фонда и ведомств, предоставляющих меры соцподдержки, завершится в сентябре 2017 года. В начале 2018 года систему планируют запустить.