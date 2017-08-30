В Татарстане создают единую информационную систему социального обеспечения

Система даст возможность каждому человеку узнать, какие меры социальной поддержки, предоставляемые за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов, он получает. Для этого нужно будет войти на сайт ЕГИССО через личный кабинет, сообщили в министерстве информатизации и связи РТ.