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09:48 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе работников детсадов становится все меньше

В столичных детсадах катастрофически не хватает воспитателей, нянек, поваров и медработников. Всего вакансий на 34 больше, чем годом ранее.

Источник: Actualitati.md

Из-за дефицита персонала заведующие дошкольных учреждений вынуждены объединять группы. В некоторых детсадах положение настолько отчаянное, что их вынуждены закрывать, сообщаетprime.

В 168 детсаду на Ботанике не хватает шести воспитателей и восьми нянек. Например, Алла Матееску уже два года работает одна. Вероника Спринчикоаре трудится няней сразу в двух группах, при этом ее зарплата 1 400 леев. Заведующая лишь руками разводит кадровую текучку остановить невозможно. Уж слишком мизерные оклады. Первого сентября две группы могут закрыться, потому что заявление об уходе написали две воспитательницы.

Еще один детсад на Ботанике на грани выживания. Там некому готовить еду малышам один повар не справляется. Алла Матковская работает там уже 17 лет. На смену заступает в пять утра, иначе накормить 160 малышей она просто не успеет.

Садику не хватает не только повара, но и посудомойки, четырех воспитателей и трех нянек. Родители тщетно просят решить эту проблему.

Представители муниципального управления образования констатируют: из-за нехватки поваров уже закрыты 182 садика на Ботанике и 54 на Буюканах.

В 157 детсадах вакантны места для 400 воспитателей и нянек. Также нужны 104 повара, 46 посудомоек и 37 медработников.

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