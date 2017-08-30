Каспийское море испаряется все быстрее

Статья с результатами анализа долговременных наблюдений опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
Согласно результатам новой работы, средняя приповерхностная температура около Каспийского моря выросла примерно на 10C, если сравнивать два изученных периода времени: с 1979 по 1995 и с 1996 по 2015.
Авторы считают, что это повышение — проявление глобального потепления, которое повлияло на то, что интенсивность испарения увеличилась. Это, в свою очередь, привело к понижению уровня воды.
«Нас как геологов привлекает это место, потому что тут можно построить что-то вроде общего водного баланса, — говорит Кларк Уилсон из Техасского университета в Остине. — Действительная причина изменений уровня воды в течение длительного времени — это, скорее всего, испарение, которое практически полностью контролируется температурой».
Авторы заинтересовались этой задачей, когда помогали калибровать данные геофизического спутника GRACE и заметили многометровые изменения уровня воды. Они рассматривали три основных фактора: поступление воды с реками, атмосферные осадки и испарение. Объединив спутниковые измерения уровня воды, данные об осадках и поступлениях речной воды, а также результаты климатического моделирования, ученые выделили влияние каждого фактора на наблюдаемое изменение уровня за период с 1979 по 2015 годы. Испарение оказалось ответственным примерно за половину понижения уровня воды, и дальнейшее повышение температуры может только усугубить ситуацию.