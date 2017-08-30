Каспийское море испаряется все быстрее

Источник: РИА "Новости"

Статья с результатами анализа долговременных наблюдений опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Согласно результатам новой работы, средняя приповерхностная температура около Каспийского моря выросла примерно на 10C, если сравнивать два изученных периода времени: с 1979 по 1995 и с 1996 по 2015.

Авторы считают, что это повышение — проявление глобального потепления, которое повлияло на то, что интенсивность испарения увеличилась. Это, в свою очередь, привело к понижению уровня воды.

Читайте также Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года

«Нас как геологов привлекает это место, потому что тут можно построить что-то вроде общего водного баланса, — говорит Кларк Уилсон из Техасского университета в Остине. — Действительная причина изменений уровня воды в течение длительного времени — это, скорее всего, испарение, которое практически полностью контролируется температурой».