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10:30 (мск), источник: Индикатор

Каспийское море испаряется все быстрее

Уровень воды в крупнейшем на Земле замкнутом водоеме на протяжении последних 20 лет падает на семь сантиметров в год. Суммарное понижение с 1996 года составило около 1,5 метров. Сегодняшний уровень всего на один метр выше рекордно низкого уровня конца 1970-х.

Источник: РИА "Новости"

Статья с результатами анализа долговременных наблюдений опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Согласно результатам новой работы, средняя приповерхностная температура около Каспийского моря выросла примерно на 10C, если сравнивать два изученных периода времени: с 1979 по 1995 и с 1996 по 2015.

Авторы считают, что это повышение — проявление глобального потепления, которое повлияло на то, что интенсивность испарения увеличилась. Это, в свою очередь, привело к понижению уровня воды.
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«Нас как геологов привлекает это место, потому что тут можно построить что-то вроде общего водного баланса, — говорит Кларк Уилсон из Техасского университета в Остине. — Действительная причина изменений уровня воды в течение длительного времени — это, скорее всего, испарение, которое практически полностью контролируется температурой».

Авторы заинтересовались этой задачей, когда помогали калибровать данные геофизического спутника GRACE и заметили многометровые изменения уровня воды. Они рассматривали три основных фактора: поступление воды с реками, атмосферные осадки и испарение. Объединив спутниковые измерения уровня воды, данные об осадках и поступлениях речной воды, а также результаты климатического моделирования, ученые выделили влияние каждого фактора на наблюдаемое изменение уровня за период с 1979 по 2015 годы. Испарение оказалось ответственным примерно за половину понижения уровня воды, и дальнейшее повышение температуры может только усугубить ситуацию.

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10 августа© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Сергей Костенко
В прошлом столетии амплитуда колебаний уровня Каспия составила порядка трех метров. Наиболее резкое снижение — более чем на два метра — произошло в 30-е и...
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