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12:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Самолёт с жителями Олёкминска вылетел сегодня из Иркутска

Все пассажиры, которые с 17 сентября не могли попасть из Иркутска в Олёкминск, вернулись домой.

30 августа в 13:30 самолёт авиакомпании «Якутия» вылетел с остававшимися в областном центре пассажирами. Как сообщается на официальном информационном портале Республики Саха, аэропорт Олёкминска возобновил работу с 29 числа.

Напомним, причиной длительной задержки стала размытая дождями взлётная полоса воздушной гавани якутского города. Пассажиры, которые почти две недели не могли добраться до пункта назначения, от отчаяния даже написали президенту России коллективное письмо, в котором просили обратить внимание на состояние олёкминского аэропорта.

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