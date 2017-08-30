Более 6 млн рублей поступило в открытый для помощи погорельцам Ростова фонд
Более 6 млн рублей перечислено на счет фонда «Город», открытого для помощи пострадавшим от произошедшего 21 августа в центре Ростова пожара.
Более 6 млн рублей перечислено на счет фонда «Город», открытого для помощи пострадавшим от произошедшего 21 августа в центре Ростова пожара.
Согласно информации из официальных источников, перечисленные средства — это пожертвования россиян и организаций страны.
По словам замглавы администрации Ростова Дмитрия Чернышова, средства фонда еще не тратятся.
Напомним, в результате пожара в центре донской столицы, площадь которого составила 10 тыс. кв. метров, один человек погиб, 72 обратились за помощью к медикам.
Уничтожено 108 частных домов, повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах.