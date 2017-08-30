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10:04 (мск), источник: Actualitati.md

Сегодня кишиневцы останутся без электроэнергии

Компания Red Union Fenosa предупреждает жителей Кишинева о возможном отключении света сегодня, 30 августа, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

БОТАНИКА.

Бул. Траян, 7/2, 9 с 09:00 до 13:00;.

Ул. Индепенденцей, 22/3 с 13:00 до 18:00;.

Ул. Н. Титулеску, 10/4 с09:10 до 11:00;.

Ул. Н. Титулеску, 12 с 11.00 до 16.00.

БУЮКАНЫ.

Ул. Барьера Скулень, 38, переулок Барьера Скулень, 7, 20−48, 23, Басарабилор, 37, Кэлэрашь, 78, Милано, 5−19, 58−68, Торино, 1−29, 2−12 с 09:10 до 19:00.

ЦЕНТР.

Ул. Бэлць, 2,3, Георге Кошбук, 5, 8, 10, 12, 16, Октавиан Гога, 18, 22, 25, 26, 33 частично с 09:00 до 18:00.

Ул. М. Лермонтов, 15−39, 41−73, 40, 66−102, 1, переулок М. Лермонтов, 23, Сф. Винерь, 62, Татарбунар, 15/1, 17, 38, 15, Валя Рэдиулуй, 26/1 частично с 09:30 до 15:00.

ЧЕКАНЫ.

Ул. Узинелор, 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214 с 09:10 до 17:00.

Ул. Будэй, 19, Будешть, 12−22, 15−23, Бульбоака, 1−23, 2−38, Бутучень, 1−19, 2−20, Кодрул Косминулуй, 2−40, Фэурешть, 1−17, 2−12, Мерень, 26, переулок Мерень, 26A, Отоваска, 15, 25, 26, Петродава, 1−21, 6−12, Ратуш, 1−31, 2−22, Узинелор, 7, 9/1, Васлуй, 13−65, 40−60 с 09:10 до 13:00.

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