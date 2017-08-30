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10:54 (мск), источник: СуперОмск

Спиннер для комаров омича Коненко попал в книгу рекордов

Совсем недавно микроминиатюрист из Омска Анатолий Коненко показал самый маленький в мире функционирующий спиннер для комаров.

Мастер сделал его всего за неделю. Новый национальный рекорд был зарегистрирован в «Книге рекордов России».

Диаметр популярной игрушки в миниатюре — 8 мм., а вес — всего 0.31 г. Заводской подшипник диаметром всего 5 мм. для миниатюры оказался слишком велик. Альтернативой стали рубиновые камешки из советских механических наручных часов. Из них «Левша» смастерил шарнир, на котором и крутятся лепестки из сплава серебра, золота и свинца.

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На создание микроспиннера омского микроминиатюриста вдохновила внучка. Анатолий Коненко заверил, что если кто-то побьет его рекорд, он сделает игрушку еще меньше. Автор приводит спиннер в действие легким дуновением в трубочку.

Миниатюрный спиннер уже скоро пополнит экспозицию выставки «Микромир Анатолия Коненко», которая бесперебойно работает в омском музее им. М. А. Врубеля.

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