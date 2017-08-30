Спиннер для комаров омича Коненко попал в книгу рекордов
Совсем недавно микроминиатюрист из Омска Анатолий Коненко показал самый маленький в мире функционирующий спиннер для комаров.
Совсем недавно микроминиатюрист из Омска Анатолий Коненко показал самый маленький в мире функционирующий спиннер для комаров.
Мастер сделал его всего за неделю. Новый национальный рекорд был зарегистрирован в «Книге рекордов России».
Диаметр популярной игрушки в миниатюре — 8 мм., а вес — всего 0.31 г. Заводской подшипник диаметром всего 5 мм. для миниатюры оказался слишком велик. Альтернативой стали рубиновые камешки из советских механических наручных часов. Из них «Левша» смастерил шарнир, на котором и крутятся лепестки из сплава серебра, золота и свинца.
На создание микроспиннера омского микроминиатюриста вдохновила внучка. Анатолий Коненко заверил, что если
Миниатюрный спиннер уже скоро пополнит экспозицию выставки «Микромир Анатолия Коненко», которая бесперебойно работает в омском музее им. М. А. Врубеля.