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11:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Песчанокопском районе открыли первый кинотеатр и телестудию

В Песчанокопском районе начал работу первый кинотеатр, созданный в рамках проекта по развитию культурных центров в сельской местности.

В дальнейшем ожидается открытие кинотеатров и в других районах Ростовской области. Проект планируют реализовать до 2020 года.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи: «Естественно нужно желание самих глав районов и населения. Здесь совпало самое главное, желание населения, поддержка главы района, ну и конечно воля губернатора реализовать этот проект до 1 сентября».

Первый в Песчанокопском районе кинотеатр будет работать с 10 утра до 12 часов ночи. Для самых маленький зрителей вход бесплатный.

Александр Нефёдов, директор Дворца культуры «Юбилейный»: «Это супер современный кинотеатр для сельской местности. У нас зал будет большой на 676 мест. Это новинка по программе Фонда кино и на Юге России мы одни из первых, кто открывает зал».

Также в селе начинает работу местная телестудия.

Александр Зубов, глава администрации Песчанокопского района: «На первом этапе ежедневно практически перед трансляцией кинофильма мы будем прокручивать наши ролики, выпущенные в Песчанокопском районе. Я уверен, что это первый шаг к телевидению в Песчанокопском районе, мы будем активно в этом направлении работать».

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