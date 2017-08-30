В Песчанокопском районе открыли первый кинотеатр и телестудию

В дальнейшем ожидается открытие кинотеатров и в других районах Ростовской области. Проект планируют реализовать до 2020 года.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи: «Естественно нужно желание самих глав районов и населения. Здесь совпало самое главное, желание населения, поддержка главы района, ну и конечно воля губернатора реализовать этот проект до 1 сентября».

Первый в Песчанокопском районе кинотеатр будет работать с 10 утра до 12 часов ночи. Для самых маленький зрителей вход бесплатный.

Александр Нефёдов, директор Дворца культуры «Юбилейный»: «Это супер современный кинотеатр для сельской местности. У нас зал будет большой на 676 мест. Это новинка по программе Фонда кино и на Юге России мы одни из первых, кто открывает зал».

Также в селе начинает работу местная телестудия.