Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Эстонии заявили о своих претензиях на часть Крым
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Иосиф Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Мобильный Армагеддон» — эксперт об авиации РФ
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11:12 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде завершился первый этап конкурса «Волгоградская область в фотообъективе»

Второй этап голосования состоится 9 сентября в Комсомольском саду.

В «Парке Дружбы Волгоград-Баку» Центрального района Волгограда состоялся первый этап голосования VI открытого регионального конкурса «Волгоградская область в фотообъективе», организатором которого выступает ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов».

За работы участников проголосовало более 100 человек, среди которых оказались волгоградцы и гости города, при этом представленные на конкурс фотографии вызвали большой интерес не только у взрослых, но и у юных жителей нашего города.

По предварительным итогам голосования наибольшее число голосов набрала работа фотографа Павла Мирошкина под названием «Зимние красоты Волгограда». 9 сентября 2017 года в Комсомольском саду состоится второй этап голосования, во время которого будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Напомним, что в 2017 году в заявки на участие в фотоконкурсе прислали более 30 человек из Волгограда и Волгоградской области, которые представили более 85 работ в 7 номинациях — «Культурное наследие», «Природные красоты», «Активный отдых и экстрим», «События, праздники, фестивали», «Связь времен», «Город с высоты» и «Волгоградская область глазами туриста».

Окончательное подведение итогов и церемония награждения победителей Конкурса будет проходить в торжественной обстановке в сентябре 2017 года в рамках празднования Всемирного дня туризма.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
К середине лета - снова без жары
В Госдуме объяснили, зачем нужен перенос начала учебного года
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Вице-премьер Японии извинился за свои слова о Гитлере
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь