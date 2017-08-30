В Волгограде завершился первый этап конкурса «Волгоградская область в фотообъективе»

В «Парке Дружбы Волгоград-Баку» Центрального района Волгограда состоялся первый этап голосования VI открытого регионального конкурса «Волгоградская область в фотообъективе», организатором которого выступает ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов».

За работы участников проголосовало более 100 человек, среди которых оказались волгоградцы и гости города, при этом представленные на конкурс фотографии вызвали большой интерес не только у взрослых, но и у юных жителей нашего города.

По предварительным итогам голосования наибольшее число голосов набрала работа фотографа Павла Мирошкина под названием «Зимние красоты Волгограда». 9 сентября 2017 года в Комсомольском саду состоится второй этап голосования, во время которого будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Напомним, что в 2017 году в заявки на участие в фотоконкурсе прислали более 30 человек из Волгограда и Волгоградской области, которые представили более 85 работ в 7 номинациях — «Культурное наследие», «Природные красоты», «Активный отдых и экстрим», «События, праздники, фестивали», «Связь времен», «Город с высоты» и «Волгоградская область глазами туриста».