Волгоградцев приглашают на шоу-конкурс «Батон»
Участие в конкурсе смогут принять те, кто входит в возрастную категорию от 14 до 30 лет.
Участие в конкурсе смогут принять те, кто входит в возрастную категорию от 14 до 30 лет.
Настоящие баталии по кулинарному мастерству намечаются в Краснооктябрьском районе в ближайшее воскресенье, 3 сентября. В рамках соревнований команды сразятся в скорости, точности и вкусе приготовленных блюд, а также в знании их ингредиентов.
Всего к соревнованиям будут допущены 12 команд численностью 4−6 человек (гендерный состав не регламентируется). Оценивать участников будет профессиональное жюри.
Помимо соревновательной части гостям обещают