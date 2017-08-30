Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде в начале осени
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Эксперт: в Киеве понимают, что крымский "корабль" "уже уплыл"
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11:08 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцев приглашают на шоу-конкурс «Батон»

Участие в конкурсе смогут принять те, кто входит в возрастную категорию от 14 до 30 лет.

Настоящие баталии по кулинарному мастерству намечаются в Краснооктябрьском районе в ближайшее воскресенье, 3 сентября. В рамках соревнований команды сразятся в скорости, точности и вкусе приготовленных блюд, а также в знании их ингредиентов.

Всего к соревнованиям будут допущены 12 команд численностью 4−6 человек (гендерный состав не регламентируется). Оценивать участников будет профессиональное жюри.

Помимо соревновательной части гостям обещают шоу-программу и интерактив со зрителями.

Шоу-конкурс пройдет 3 сентября с 15:00 до 18:30 на территории парка Ю. А. Гагарина (ул. Пельше, 3).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
К середине лета - снова без жары
В Госдуме объяснили, зачем нужен перенос начала учебного года
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Вице-премьер Японии извинился за свои слова о Гитлере
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь