Волгоградцев приглашают на шоу-конкурс «Батон»

Настоящие баталии по кулинарному мастерству намечаются в Краснооктябрьском районе в ближайшее воскресенье, 3 сентября. В рамках соревнований команды сразятся в скорости, точности и вкусе приготовленных блюд, а также в знании их ингредиентов.