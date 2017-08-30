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11:17 (мск), источник: Publika.md

Прогноз синоптиков: В ближайшие дни потеплеет

Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность без осадков. Ветер умеренный.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 20, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 22 выше ноля, в Кишинёве и Тирасполе — 23. В Леове 24 градуса. В Комрате и Кагуле — 25.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днём ожидается до 32 градусов, ночью плюс 12.

На морском побережье неустойчивая погода. В Одессе 24 выше ноля, в Констанце 23. В Будве и Барселоне термометры покажут 30 градусов.

В Анталье плюс 31, в Ницце — 28. В Салониках и Ларнаке — на градус больше. На египетских курортах воздух прогреется до 37 градусов.

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