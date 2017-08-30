Гигантскую тыкву весом свыше 400 кг покажут гостям «Аптекарского огорода» 5 сентября

«Пятого сентября в 16:00, в преддверии открытия ежегодного фестиваля цветов, урожая, искусства “Краски осени” в День города 9 сентября, в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” пройдет торжественная презентация самой большой тыквы из когда-либо выращенных в России за всю историю весом свыше 400 килограммов», — говорится в сообщении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYaIqVXBYl1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ТЫКВУ СВЫШЕ 400 кг — САМУЮ БОЛЬШУЮ В РОССИИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ — представят в #аптекарскийогород во вторник 5 сентября в 16.00! ? ТАКОЕ ПРОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ, друзья! В преддверии открытия ежегодного фестиваля цветов, урожая, искусства "Краски осени" в День города 9 сентября вас ждёт торжественная презентация овоща фантастических размеров. В программе — публичное взвешивание, ответы на тематические вопросы, фотосессия? Гигантский овощ вырастил психолог Александр Чусов из Москвы, изначально планировавший представить тыкву именно в "Аптекарском огороде"? Ценное достижение будет зарегистрировано в Книге рекордов России. Громадная тыква сорта 'Atlantic Giant' будет радовать вас вплоть до закрытия фестиваля "Краски осени" и выставки "Мир! Труд! Урожай!" 15 октября? Помимо 400-килограммовой тыквы, на выставке урожая гости увидят многочисленные сорта тыкв поменьше, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь и прочие дары природы. Периодически будут проводиться дегустации яблок сортов селекции Ботанического сада МГУ, а в конце выставки — выборочная раздача съедобных экспонатов? Огородник-рекордсмен Александр Чусов: "Я учился на психолога, но в один момент понял, что это не мое. Я всегда увлекался выращиванием всего экзотического и в 2016 наткнулся в интернете на информацию о гигантских тыквах. В тот момент я подумал, что хочу тоже вырастить нечто подобное. Тогда у меня выросла тыква весом 80 кг, с которой я поехал на фестиваль урожая в Коломенском, где проходил конкурс на самый большой овощ. Я без труда занял первое место и выиграл гектар земли. Тогда-то меня и переклинило. Гектар земли за тыкву? Такое не могло забыться. Я стал бредить идеей вырастить гиганта — самую большую тыкву в России? Далее я стал искать соответствующую информацию. На российских сайтах, ничего не было об этом — я стал смотреть на зарубежных. Нашел сайт, посвященный выращиванию гигантских тыкв во всем мире. Этим хобби занимаются многие люди в Европе и США, где проводятся ежегодные конкурсы с солидными призам..." ? Больше - 5 сентября ?#pumpkin #pumpkins #giant</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Аптекарский огород МГУ (@hortus_ru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-30T06:45:39+00:00">Авг 29 2017 в 11:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В программе мероприятия — публичное взвешивание, ответы на тематические вопросы, фотосессия.

Гигантский овощ вырастил психолог Александр Чусов из Москвы, изначально планировавший представить тыкву именно в «Аптекарском огороде».

«Это чудо удалось сотворить за полгода 21-летнему Александру Чусову, который решил показать свой громадный овощ москвичам и гостям столицы в “Аптекарском огороде” в силу большой любви к старейшему ботаническому саду России. Ценное достижение будет зарегистрировано в Книге рекордов России. Гигантская тыква сорта Atlantic Giant будет радовать посетителей вплоть до закрытия фестиваля “Краски осени” и выставки “Мир! Труд! Урожай!” 15 октября», — отметил в свою очередь директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Кроме этого, на выставке урожая гости увидят многочисленные сорта тыкв поменьше, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь и прочие дары природы.

Периодически будут проводиться дегустации яблок сортов селекции Ботанического сада МГУ, а в конце выставки — выборочная раздача съедобных экспонатов.

Огородник-рекордсмен Александр Чусов отметил, что учился на психолога, но в один момент понял, что это не его. Он всегда увлекался выращиванием всего экзотического и в 2016 году наткнулся в интернете на информацию о гигантских тыквах.

В тот момент я подумал, что хочу тоже вырастить нечто подобное. Тогда у меня выросла тыква весом 80 килограммов, с которой я поехал на фестиваль урожая в Коломенском, где проходил конкурс на самый большой овощ. Я без труда занял первое место и выиграл гектар земли. Тогда-то меня и переклинило. Гектар земли за тыкву? Такое не могло забыться само собой. Я стал бредить идеей вырастить настоящего гиганта — самую большую тыкву из когда-либо выращенных в России. Александр Чусов Огородник-рекордсмен