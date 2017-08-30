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10:53 (мск), источник: РИАМО

Гигантскую тыкву весом свыше 400 кг покажут гостям «Аптекарского огорода» 5 сентября

РИАМО — 30 авг. Самую большую тыкву в России весом свыше 400 килограммов представят 5 сентября в «Аптекарском огороде» в Москве в преддверии открытия фестиваля цветов, урожая, искусства «Краски осени», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Пятого сентября в 16:00, в преддверии открытия ежегодного фестиваля цветов, урожая, искусства “Краски осени” в День города 9 сентября, в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” пройдет торжественная презентация самой большой тыквы из когда-либо выращенных в России за всю историю весом свыше 400 килограммов», — говорится в сообщении.

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В программе мероприятия — публичное взвешивание, ответы на тематические вопросы, фотосессия.

Гигантский овощ вырастил психолог Александр Чусов из Москвы, изначально планировавший представить тыкву именно в «Аптекарском огороде».

«Это чудо удалось сотворить за полгода 21-летнему Александру Чусову, который решил показать свой громадный овощ москвичам и гостям столицы в “Аптекарском огороде” в силу большой любви к старейшему ботаническому саду России. Ценное достижение будет зарегистрировано в Книге рекордов России. Гигантская тыква сорта Atlantic Giant будет радовать посетителей вплоть до закрытия фестиваля “Краски осени” и выставки “Мир! Труд! Урожай!” 15 октября», — отметил в свою очередь директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Кроме этого, на выставке урожая гости увидят многочисленные сорта тыкв поменьше, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь и прочие дары природы.

Периодически будут проводиться дегустации яблок сортов селекции Ботанического сада МГУ, а в конце выставки — выборочная раздача съедобных экспонатов.

Огородник-рекордсмен Александр Чусов отметил, что учился на психолога, но в один момент понял, что это не его. Он всегда увлекался выращиванием всего экзотического и в 2016 году наткнулся в интернете на информацию о гигантских тыквах.

В тот момент я подумал, что хочу тоже вырастить нечто подобное. Тогда у меня выросла тыква весом 80 килограммов, с которой я поехал на фестиваль урожая в Коломенском, где проходил конкурс на самый большой овощ. Я без труда занял первое место и выиграл гектар земли. Тогда-то меня и переклинило. Гектар земли за тыкву? Такое не могло забыться само собой. Я стал бредить идеей вырастить настоящего гиганта — самую большую тыкву из когда-либо выращенных в России.
Александр Чусов
Огородник-рекордсмен

Он добавил, что на протяжении полугода он потратил много времени на выращивание тыквы и несмотря на неблагоприятное лето тыква выросла огромной.

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