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11:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В дынях и персиках из крупных торговых сетей Красноярска нашли нитраты

Плоды проверялись в лаборатории биолюминесцентных биотехнологий.

В дынях, которые продаются в Красноярске, обнаружены вредные вещества, сообщается на сайте проекта «Проднадзор».

Специалисты «Красноярского ЦСМ» провели мониторинг продукции, закупив по 5 образцов арбузов, дынь и персиков. Продукты поставлены в регион из Краснодарского края, Казахстана, Узбекистана, Китая, Ливана и Сербии. Плоды исследовались в лабораториях на содержание нитратов, пестицидов, свинца, кадмия, мышьяка, ртути, а также были подвергнуты биолюминесцентному тестированию.

Эксперты пришли в выводу, что не все исследованные образцы продукции соответствуют требованиям. Превышение содержания нитратов до 149 мг/кг, при норме не более 90 мг/кг выявлено в образце дынь свежих, сорт «Торпеда», произведенных ИП «Шермухамед» (Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Мактааральский р-н, с. Кызылкум). В образце персиков свежих сорта «Арзами», произведенных ООО «Tokzor Elit» (Узбекистан, Южная промзона, Сергели, г. Ташкент), при проведении карантинной экспертизы установлено наличие восточной плодожорки.

Кроме того, образцы проверялись в лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ.

«Образцы персиков свежих оказывали на биферментную систему биолюминесцентных бактерий видимый ингибирующий эффект. Это может объясняться как наличием токсических компонентов в исследуемых образцах, так и химическим составом персиков», — рассказали эксперты.

Начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Татьяна Мельник добавила, что при закупе арбузов и дынь специалисты столкнулись с тем, что в отдельных торговых точках на продукцию отсутствует какая-либо информация о товаре, в том числе сопроводительные документы.

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