В столице Урала отключили камеры на «выделенках»
И отказались штрафовать автомобилистов.
И отказались штрафовать автомобилистов.
В Екатеринбурге отключили камеры фиксации нарушений на выделенных полосах для общественного транспорта. Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, с 29 августа 2017 года автомобилистов перестали штрафовать за проезд по ним.
Ранее инспекторы ГИБДД выдали предписание мэрии с требованием убрать «выделенки». Однако чиновники не согласились с Госавтоинспекцией и обжаловали документ в суде. Суд оставил предписание в силе, однако мэрия до сих пор не навела порядок на дорогах.
По мнению инспекторов ГИБДД,
В дальнейшем чиновники хотят обустроить «выделенки» на Ленина, Кирова, Долорес Ибаррури и Посадской. Для автомобилистов планируется оставить лишь по одной полосе в каждую сторону.