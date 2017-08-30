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10:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В столице Урала отключили камеры на «выделенках»

И отказались штрафовать автомобилистов.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге отключили камеры фиксации нарушений на выделенных полосах для общественного транспорта. Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, с 29 августа 2017 года автомобилистов перестали штрафовать за проезд по ним.

Ранее инспекторы ГИБДД выдали предписание мэрии с требованием убрать «выделенки». Однако чиновники не согласились с Госавтоинспекцией и обжаловали документ в суде. Суд оставил предписание в силе, однако мэрия до сих пор не навела порядок на дорогах.

По мнению инспекторов ГИБДД, из-за «выделенок» в Екатеринбурге скапливаются пробки. Кроме того, на улице Розы Люксембург — от Малышева до Народной Воли — полоса для общественного транспорта заблокировала автомобилистам проезд на парковку. Аналогичная ситуация сложилась на отрезке Малышева от Вишневой до Гагарина: там автолюбители не могут подобраться к административному зданию по Малышева, 126. Кроме того, автовладельцы вынуждены выезжать с прилегающей территории сразу на вторую полосу.

В дальнейшем чиновники хотят обустроить «выделенки» на Ленина, Кирова, Долорес Ибаррури и Посадской. Для автомобилистов планируется оставить лишь по одной полосе в каждую сторону.

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