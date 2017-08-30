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11:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская бизнесвумен заняла третье место в списке Forbes

Состояние владелицы авиакомпании S7 Наталии Филевой оценивается в 600 миллионов долларов, рассказали в издательстве журнала Forbes.

Новосибирская бизнесвумен заняла третье место в списке Forbes, рассказали в издательстве журнала, об этом сообщает портал Forbes.

Аналитики оценили состояние Наталии Филевой в 600 миллионов долларов. Владелица бизнеса является выпускницей НГТУ, ей 54 года, воспитывает двоих детей.

Бизнес Филевой начался в 90-х годах прошлого века — супруги купили пакет акций авиакомпании «Сибирь».

«“Сибирь” в 2011 году вышла на московский рынок. Уже через год компания оказалась номером два в России по перевозкам пассажиров. В 2006 году на базе подразделений “Сибири” возникла группа “S7”, компания провела ребрендинг», — пишет Forbes.

Сейчас компания занимает второе место среди авиаперевозчиков России после «Аэрофлота». В 2016 году «S7» обслужили 13,2 миллиона пассажиров.

Рейтинг «25 богатейших женщин России-2017» по версии Forbes возглавляет Елена Батурина, хотя ее состояние с прошлого года сократилось на 100 миллионов долларов — до 1 миллиарда.

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