Новосибирская бизнесвумен заняла третье место в списке Forbes
Состояние владелицы авиакомпании S7 Наталии Филевой оценивается в 600 миллионов долларов, рассказали в издательстве журнала Forbes.
Состояние владелицы авиакомпании S7 Наталии Филевой оценивается в 600 миллионов долларов, рассказали в издательстве журнала Forbes.
Новосибирская бизнесвумен заняла третье место в списке Forbes, рассказали в издательстве журнала, об этом сообщает портал Forbes.
Аналитики оценили состояние Наталии Филевой в 600 миллионов долларов. Владелица бизнеса является выпускницей НГТУ, ей 54 года, воспитывает двоих детей.
Бизнес Филевой начался в 90-х годах прошлого века — супруги купили пакет акций авиакомпании «Сибирь».
«“Сибирь” в 2011 году вышла на московский рынок. Уже через год компания оказалась номером два в России по перевозкам пассажиров. В 2006 году на базе подразделений “Сибири” возникла группа “S7”, компания провела ребрендинг», — пишет Forbes.
Сейчас компания занимает второе место среди авиаперевозчиков России после «Аэрофлота». В 2016 году «S7» обслужили 13,2 миллиона пассажиров.
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