Нестабильная поддержка. Какие выплаты положены семьям с детьми в Прикамье?

Рождение ребёнка — радость для семьи. Вот только дети с недавнего времени стали дорогим удовольствием. С появлением малыша жизнь родителей меняется. И в первую очередь с финансовой точки зрения.

На какую же поддержку могут рассчитывать семьи с деть­ми? И как она менялась за последние годы?

Считали, но не рассчитали.

«Ещё до свадьбы мечтали с будущим мужем, что у нас будет трое детей. Старших родили одного за другим, а вот на третьего долго не решались — содержание детей оказалось весьма существенной статьёй расходов в семейном бюджете», — рассказывает пермячка Марина Петрова.

К появлению третьего ребёнка в семье Петровы подошли расчётливо: прикинули все расходы, включая выплаты по ипотеке, подсчитали доходы.

«На тот момент действовало несколько мер соцподдержки как по федеральным программам, так и по региональным. Мы были уверены, что впишемся в наш бюджет, но просчитались. Когда родился третий ребёнок, часть программ свернули. Например, отменили региональный маткапитал (около 100 тысяч рублей) и ежемесячное пособие по уходу за третьим ребёнком до трёх лет (больше девяти тысяч рублей в месяц). Также закрыли программу “Мамин выбор”, по которой родителям платили ежемесячное пособие, если ребёнок не посещал детсад. А тут ещё у мужа со здоровьем проблемы начались. Поэтому вместо того, чтобы подыскивать вторую работу, ему пришлось уйти на длительный больничный на первой», — рассказывает Марина.

Женщине пришлось раньше выйти из отпуска по уходу за ребёнком на работу. Петровым помогли бабушки, которые взяли на себя заботу о малышке. Но в такой же ситуации, как и Петровы, оказались и другие семьи.

«Конечно, мы рожаем детей для себя, а не для того, чтобы получать пособия. Но планировать семейную жизнь при такой нестабильной соцподдержке, когда власти то вводят какие-то программы, то отменяют их, нелегко», — признаётся Марина Петрова.

Удочка вместо рыбки.

«Действительно, меры поддержки сокращаются и уменьшаются. Даже у нас в крае, где всегда было особое внимание к семьям с детьми. Возможно, это связано с низкой обеспеченностью бюджета. С другой стороны, на смену пособиям приходит введение инструментов для повышения заработков в семьях. То есть дают уже не рыбу, а удочку. Например, программа социальных контрактов Министерства соцразвития», — считает председатель Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» (РОО «МПК») Ирина Ермакова.

Однако, по мнению эксперта, сегодня таких инструментов в регионе мало. Их количество нужно увеличивать.

«Есть потребность в создании условий для работы, чтобы родители не зависели от выплат и пособий, а имели возможность сами обеспечивать своих детей. Как минимум должны быть места в детских садах с полутора лет для всех, а не только для льготных категорий. Чтобы мама при желании продолжила работу, и вопрос присмотра за ребёнком не стоял. У семей с детьми должны быть возможности для переобучения или для дистанционной работы в любое время, а не только в период декретного отпуска», — говорит Ирина Ермакова.

Сменить вид деятельности — для многих родителей един­ственный способ удержаться на плаву. Неслучайно всё больше многодетных семей открывают свой бизнес. Мамы начинают рукодельничать, открывают интернет-магазины. Папы пытаются организовать свой бизнес так, чтобы иметь свободный график.

«К нам обращаются многодетные родители, которые не хотят признавать себя малоимущими, готовы работать, открывать своё дело, но без поддержки им не справиться», — рассказывает эксперт.

Бывает, что родители и рады бы поучаствовать в какой-либо программе, но множество ограничений и дополнительных условий сводят на нет благие намерения властей.

«Инструменты поддержки должны быть максимально простыми и доступными. Необходимо свести к минимуму бюрократический барьер, — считает Ирина Ермакова. — Конечно, разумные фильтры должны быть, чтобы отсеять иждивенчески настроенных людей. Но есть те, кто нуждаются в адресном подходе. Их точно нельзя трогать, нельзя уменьшать меры поддержки. Например, это семьи с детьми-инвалидами или матери-одиночки».

Кроме пособий многодетные семьи в Перми имеют право на бесплатное питание детей в школах, на компенсацию расходов на спортивную форму для школьников. Один раз в месяц они могут посетить бесплатно музеи и выставки. Также дети могут бесплатно посещать кружки и секции.

Дети — роскошь.

«Мы, к сожалению, особо никакой поддержки от государства не получали, если не считать сертификата за второго ребёнка, декретных и кефира и творога на молочке (кстати, хочу сказать, что кефир и творог — хорошая вещь). Не только в Пермском крае, но в целом по стране не предусмотрена поддержка мамам, которые после первого сразу родили второго ребёнка. Ведь декретные выплаты зависят от дохода за последние два года, а если ты был в декрете с первым малышом, то доход у тебя минимальный, и поэтому при рождении второго суммы выплат снижаются до минимума. Конечно, в идеале родители должны бы сами обеспечивать свою семью, не оглядываясь на государство. Но уровень зарплат в регионе (да и в России в целом) сейчас такой, что для большин­ства семей это нереально», — считает молодой отец Сергей Ухов.

К сожалению, сегодня всё больше пермяков склоняются к мнению, что многодетность — это непозволительная роскошь. Социально благополучной может быть многодетная семья только с очень большим достатком.

«Мы не можем себе позволить второго (третьего) ребёнка», — рассуждают родители так, словно речь идёт о дорогой шубе или новом автомобиле. На маму с тремя детьми окружающие смотрят в лучшем случае с удивлением.

Есть и другой тип родителей — это те, кто не привык работать, и детей они воспринимают как средство заработка. Именно таких иждивенцев, очевидно, и пытаются искоренить власти, отменяя денежные пособия и заменяя их на нематериальную помощь.

Однако пока получается как в поговорке: пытались прибить муху, а разбили любимый сервиз.

Кстати.

Справедливости ради стоит признать, что в регионе не только отменяют или приостанавливают действие программ поддержки, но и принимают новые. Например, в конце прошлого года депутаты приняли закон, по которому молодым мамам положена единовременная денежная выплата. Получить её могут мамы в возрасте от 19 до 24 лет.

Много шуму наделала депутатская поправка, согласно которой из списка имеющих право на пособие выпадали матери-одиночки. Однако после долгих дискуссий «дискриминационное» ограничение сняли. Молодые мамы смогут рассчитывать на 60 тысяч рублей, когда их ребёнку исполнится 1,5 года.

Кстати, эта оговорка и ожидание полуторагодовалого возраста также вызвали массу негативных комментариев. Родители настаивали, что деньги нужны сразу после появления в семье малыша — на кроватку, коляску и одежду.

Однако других поправок в закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» не принимали.

В сельской местности ситуация сложнее.

Анна Зуева, руководитель ПРОО «Территория семьи»:

«Перед первым сентября мой телефон буквально плавится от звонков. Мы помогаем собирать в школу детей из неблагополучных семей. В этом году это особенно актуально, ведь отменили разовые выплаты для малообеспеченных на сбор первоклассника — 5 тыс. руб. Мы пытаемся собрать минимальный набор канцтоваров хотя бы для детишек из семей, находящихся в социально опасном положении.

Ведь самое сложное время для родителей — как раз август-сентябрь. Для того чтобы подготовить ребёнка к учебному году, нужны какие-то сумасшедшие деньги. Особенно если речь идёт о первоклассниках. Если в Перми и городах региона родители могут найти хотя бы дополнительный заработок, в отдалённых районах и на селе работы нет.

К сожалению, сейчас дела обстоят так, что семьи со средним доходом, в которых появляется ещё один ребёнок, просто попадают за черту бедности.

Я не считаю, что пособия, которые сейчас отменяют, настраивают родителей на иждивенчество. Такая сумма — 5 тысяч рублей на сбор первоклассника — это не те деньги, которые по­кроют все расходы. Тем более что это была разовая помощь.

Ответственность и желание выбраться из трудностей.

Елена Котова, президент благотворительного фонда «Колыбель надежды»:

«Планирование детей — это прежде всего ответственность. Мы ведь не думаем содержать детей до 18 лет только на пособия? Един­ственная проблема, которая на сегодняшний день существует, — это невозможность пристроить ребёнка в муниципальный садик до трёх лет. То есть до полутора лет мама хоть какое-то пособие получает. А вот когда ребёнку от 1,5 до 3 лет — тут всё сложно. Хорошо, если есть бабушки.

Вообще в Перми очень многое можно получить бесплатно — образование, обучение для мам и даже психологическую помощь. У нас действует очень много общественных организаций, которые помогают семьям в тяжёлых ситуациях. Мне кажется, если женщина хочет выйти из кризисной ситуации, то у неё есть все шансы это сделать. В кризисные центры к нам попадают женщины, которые сталкиваются не столько с финансовыми трудностями, сколько с конфликтными ситуациями в семье.

Если говорить про деньги, то давайте вспомним, что были времена, когда у наших родителей и на еду-то не хватало, но ведь они нас как-то вырастили. Мне кажется, мамы не должны надевать на себя медаль и считать: «Вот я родила, теперь давайте помогайте мне». У родителей должна быть ответственность и желание выбраться из трудностей.

Главное — не сидеть на месте.

Многодетная мама, руководитель бьюти-студии Елена Пуздря:

«Заметила ли я, что сократилась поддержка от властей? Безусловно, да. Когда росла моя старшая дочка, у нас был «Мамин выбор». Сейчас, к сожалению, эту программу закрыли. Семьи с детьми от 1,5 до 3 лет вообще непонятно на что должны жить: садик ещё не дают, а пособие уже не платят. 59 рублей от государства — это настолько смешно и грустно, что мы их даже и не получали. Пособие на третьего ребёнка (которое платили до трёх лет) хоть как-то спасало многодетные семьи, но сейчас и этого нет. Региональный капитал также отменили.

Так что, ещё сидя в декрете со второй дочкой, я поняла, что надо что-то делать, чтобы просто выживать. Тем более что перед самым рождением дочки муж потерял работу.

На деньги, которые приходили на ребёнка, я стала учиться и благодаря этому поне­многу зарабатывать. Так что на третьего ребёнка решились уже смелее. Конечно, когда работаешь на себя, не стоит и думать про декретный отпуск. Скажу честно: последнего клиента приняла за неделю до родов, а после кесарева уже через две недели снова вышла на работу.

Тяжело? Да. Но выбора нет. Старших детей надо собирать в школу и детский сад. Да и новорождённая требует немало денег.

Вот и крутимся: муж работает в будни днём, а вечерами и в выходные сидит с детьми. Пока он дома, я еду принимать клиентов или обучать таких же, как я, мам.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи с детьми, — это отсутствие возможности выйти на работу, так как нет мест в садах и детей не с кем оставить. Мы этот вопрос для себя постарались решить. Я сейчас официально нахожусь в декрете. До этого работала торговым представителем по стройматериалам. Сейчас нашла себя в индустрии красоты. В декрете получила профессию «косметик», а также стала мастером спа-шугаринга, специалистом по эстетике тела и ещё много что освоила. Открыла студию эстетики тела.

Жалею ли я, что начала своё дело? Абсолютно нет. Главное — самой составлять своё расписание. Я же работаю в свободное от детей время. А финансовые трудности стимулируют не сидеть на месте.

Не сократили ни рубля.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края:

«Я бы не сказал, что в Пермском крае снизилась социальная поддержка семей с детьми. Никакого секвестра объёмов финансирования в последние годы не было. Единственное — мы временно приостановили программу по региональному материн­скому капиталу, но в 2018 году точно вернёмся к этому вопросу.

Все изменения были связаны только с правилами выплат. Где-то поменялись сроки, где-то перечень документов и т. д. Но уменьшать финансирование даже мыслей не было. Мы не сократили ни рубля.

Только цифры.

3207 детей в 2016 году получили ежемесячную денежную выплату в размере величины прожиточного минимума, предусмотренную семьям при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Почти 11 тысяч детей получили выплату в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года.

Более чем на 158 тысяч детей из малоимущих семей выплачено ежемесячное пособие на ребёнка.

12 891 чел. получил единовременное социальное пособие беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также единовременное пособие при многоплодном рождении.

205 человек получили выплату компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) — музыкальных, художественных, спортивных школах и школах искусств.

6820 семей реализовали сертификаты на региональный маткапитал, а это 129 454,66 рублей. Подавляющее большинство семей, получивших сертификаты, направили средства на приобретение автомобиля (49%).

58,23% (с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года) многодетных семей обеспечены земельными участками. Это 9831 семья из 16 882 семей, поставленных на учёт бесплатного получения земельных участков.

Из годового отчёта Министерства социального развития о выполнении государственной программы «Семья и дети Пермского края» в 2016 году.

На что могут рассчитывать семьи с детьми?

При беременности.

1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности — 705,11 руб.

2. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 29 776,32 руб.

3. Единовременное социальное пособие беременным женщинам, кормящим матерям — 2424,69 руб.

При рождении ребёнка.

1. Единовременное пособие при рождении ребёнка — 18 802,88 руб.

2. Единовременное пособие при рождении близнецов (трёх и более детей) на каждого ребёнка — по 4849,38 руб.

Пособия по уходу за детьми.

1. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию (безработным) — 3525,54 руб. (на первого ребёнка), 7051,08 руб. — на второго и последующих детей.

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет матерям в период отпуска или уволенным в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беременности и родам — 40% от заработной платы, но не более 14 102,17 руб.

Пособия на детей.

1. Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 12 761,27 руб.

2. Ежемесячное пособие малоимущей семье на каждого ребёнка до достижения им 16 лет (если учащийся, то до 18 лет) — 178,73 руб. (357,48 руб. на детей одиноких матерей; 268,10 руб. на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву).

3. Ежемесячная денежная выплата* многодетной семье на каждого ребёнка не старше 7 лет включительно (за исключением одного ребёнка в возрасте не старше 7 лет включительно) — 355,23 руб.

4. Ежемесячная денежная выплата* многодетной семье на каждого ребёнка, обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, до достижения ими возраста 23 лет — 355,23 руб.

5. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг* многодетной семье — на каждого члена семьи в размере 272,82 руб.

6. Ежемесячная компенсация женщинам, имеющим детей до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации — 57,50 руб.

7. Компенсации за детский сад. На первого ребёнка в семье — 20%; на второго ребёнка — 50%; на третьего и каждого последующего ребёнка в семье — 70% среднего размера родительской платы (заявление написать можно в детском саду).

8. Выплата компенсации части родительской платы* многодетной семье за обучение детей в государственных (муниципальных) учреждениях — музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах в размере 50% (напомним, в Перми обучаться в школах искусств можно бесплатно).

* Предоставляется семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемой в Пермском крае.