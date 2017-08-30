В Крым не пустили девять собак и черепаху с Украины

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, пресечено 96 попыток ввоза на полуостров продуктов, в том числе 56 кг сала, 54 кг колбасных изделий, 33 кг мяса птицы, 15 кг свинины, 155 яиц, прочее.

Всю эту продукцию и животных инспекторы ведомства вернули на Украину.

В то же время за неделю в Крым разрешили провезти 139 животных, на которых были оформлены все необходимые документы.