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11:22 (мск), источник: РИА Крым

В Крым не пустили девять собак и черепаху с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости (Крым). За прошедшую неделю в Крым с Украины пытались провезти девять собак и черепаху без ветеринарных документов. Об этом сообщает крымское управление Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, пресечено 96 попыток ввоза на полуостров продуктов, в том числе 56 кг сала, 54 кг колбасных изделий, 33 кг мяса птицы, 15 кг свинины, 155 яиц, прочее.

Всю эту продукцию и животных инспекторы ведомства вернули на Украину.

В то же время за неделю в Крым разрешили провезти 139 животных, на которых были оформлены все необходимые документы.

В управлении также сообщили, что с начала года сотрудники Россельхознадзора не пустили в Крым с Украины 3665 партий запрещенных к ввозу товаров общим весом более 7,3 тыс кг, а также 190 рыбок, 30 пиявок, 1,5 тыс дождевых червей, 28 улиток, 3 кг живых раков, т.д.

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