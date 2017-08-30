Две семьи из Гродно лишились машин во время отдыха на море

Источник: БЕЛТА

Сейчас в международном розыске находятся два автомобиля из Гродно, пропавшие в Болгарии и Черногории.

«В болгарском городе Несебр злоумышленники похитили “БМВ Х5”. Машина 2007 года выпуска была угнана ночью с неохраняемой стоянки отеля на черноморском побережье, где отдыхала семья из Гродно», — рассказали в пресс-службе УВД.

Второй случай произошел в черногорском городе Улцинь. Здесь среди бела дня с массовой парковки исчез «Фольксваген Тигуан» 2010 года выпуска, принадлежащий туристам из Беларуси. Осложнило ситуацию для жителей Гродно и то обстоятельство, что в машине были все их документы, в том числе и паспорта.

«В этой связи просим наших соотечественников быть особенно внимательными на отдыхе за рубежом и относиться со всей серьезностью к сохранности своего имущества и транспортных средств. Не стоит забывать про исправность запирающих устройств и сигнализации. Чтобы хоть как-то защитить себя от угонщиков с материальной стороны, перед выездом за рубеж рекомендуем оформлять страховой пакет «Каско», — отметили в милиции.