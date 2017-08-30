Бизнесмен из Бельц остриг ребёнку волосы и написал на лбу «Я-вор»

Источник: Publika.md

Так мужчина решил наказать мальчика, которого поймал на территории своего предприятия. Оказалось, что ребёнок играл там с другими детьми.

После содеянного бизнесмен вызвал полицию, чтобы передать мальчика в руки правосудия. Однако приехав на место и выяснив в чём дело, правоохранители взяли мужчину под стражу. Теперь ему грозит заключение за незаконное задержание ребёнка.