В Петербург возвращается лето

Под занавес лета в Петербурге нежданно наладилась погода.

Как сообщает Гидрометцентр, после прошедших в Петербурге затяжных дождей на город наконец-то надвигается антициклон.

По сообщениям синоптиков, сегодня, 30 августа, с самого утра будет светить солнце, малооблачно. Правда, ожидаются сильные порывы ветра — до 15 метров в секунду.

Температура сегодня поднимется до 20 градусов.

В четверг, 31 августа, ожидается также ясная и тёплая погода, но снова с сильным ветром.