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11:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербург возвращается лето

В ближайшие дни в Северной столице тепло и без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 760 мм рт. ст. 5 м/с

Под занавес лета в Петербурге нежданно наладилась погода.

Как сообщает Гидрометцентр, после прошедших в Петербурге затяжных дождей на город наконец-то надвигается антициклон.

По сообщениям синоптиков, сегодня, 30 августа, с самого утра будет светить солнце, малооблачно. Правда, ожидаются сильные порывы ветра — до 15 метров в секунду.

Температура сегодня поднимется до 20 градусов.

В четверг, 31 августа, ожидается также ясная и тёплая погода, но снова с сильным ветром.

На выходные в Петербурге прогноз также благоприятный.

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