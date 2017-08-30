В Петербург возвращается лето
В ближайшие дни в Северной столице тепло и без осадков.
В ближайшие дни в Северной столице тепло и без осадков.
Под занавес лета в Петербурге нежданно наладилась погода.
Как сообщает Гидрометцентр, после прошедших в Петербурге затяжных дождей на город
По сообщениям синоптиков, сегодня, 30 августа, с самого утра будет светить солнце, малооблачно. Правда, ожидаются сильные порывы ветра — до 15 метров в секунду.
В четверг, 31 августа, ожидается также ясная и тёплая погода, но снова с сильным ветром.
На выходные в Петербурге прогноз также благоприятный.