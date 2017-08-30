Глава администрации Ростова пригласил горожан на субботник, который пройдет на месте пожара

Виталий Кушнарев, глава администрации Ростова-на-Дону: «В прошлую субботу ресурсоснабжающие организации привели в порядок свои сети, опоры, покрасили газопроводы, восстановили провода. Тогда было порядка 250 человек добровольцев. Мы выполнили серьезную работу, и я хочу ее продолжить, чтобы и в эту субботу максимально привести территорию в порядок: провести обрезку деревьев, вывезти мусор».