Глава администрации Ростова пригласил горожан на субботник, который пройдет на месте пожара
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев попросил жителей города 2 сентября помочь в уборке на месте большого пожара в центре донской столицы.
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев попросил жителей города 2 сентября помочь в уборке на месте большого пожара в центре донской столицы.
Предыдущий субботник состоялся 26 августа, тогда на уборку вышли коммунальщики и около 250 добровольцев.
Виталий Кушнарев, глава администрации Ростова-на-Дону: «В прошлую субботу ресурсоснабжающие организации привели в порядок свои сети, опоры, покрасили газопроводы, восстановили провода. Тогда было порядка 250 человек добровольцев. Мы выполнили серьезную работу, и я хочу ее продолжить, чтобы и в эту субботу максимально привести территорию в порядок: провести обрезку деревьев, вывезти мусор».
Пришедших на субботник обеспечат инвентарем. Начало в 9 часов утра, сообщает