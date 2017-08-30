В Новосибирской области запущена система вызова экстренных служб по единому номеру 112

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Система вызова экстренных служб по единому номеру 112 официально заработала в Новосибирской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска «Системы 112».

«Являясь куратором проекта во всех регионах России, хочу подчеркнуть, что в Новосибирской области “Система 112” — первый проект в Сибирском федеральном округе — реализована с учетом всех возможностей современных технологий. Самое главное, что получил житель региона, — это быстрый и качественный способ доставки информации о своем происшествии во все экстренные службы. Мы говорим об экономии минут, но в данном случае эти минуты часто оборачиваются возможностью спасти жизнь, избежать жертв», — сказал на церемонии открытия заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов.

Служба работает по принципу одного окна: оператор принимает вызов и сразу отправляет заявку в соответствующую службу экстренного реагирования.

Губернатор региона Владимир Городецкий отметил на церемонии открытия, что в тестовом режиме служба работает с 1 января 2017 года. «В среднем получаем 2,4 тыс. вызовов в сутки. Это показывает, насколько нам удалось ускорить оперативное реагирование. Нам также удалось адаптировать в эту систему ведомственные службы “Сибэко” (теплоснабжение), Западно-Сибирскую железную дорогу — их увязали в одну систему оперативного реагирования», — сказал он.

Сообщается, что «Система 112» имеет сервис, позволяющий определить примерное местоположение позвонившего человека. Еще один сервис — получение сигнала с автомобиля, попавшего в аварию, который придет от блока «Эра-Глонасс», установленного в машине. Предполагается, что с 2020 года все российские автомобили будут оснащены такими устройствами в обязательном порядке.