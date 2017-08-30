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12:28 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области запущена система вызова экстренных служб по единому номеру 112

В тестовом режиме система работает в регионе с 1 января 2017 года, в среднем поступает 2,4 тыс. вызовов в сутки.

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Система вызова экстренных служб по единому номеру 112 официально заработала в Новосибирской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска «Системы 112».

«Являясь куратором проекта во всех регионах России, хочу подчеркнуть, что в Новосибирской области “Система 112” — первый проект в Сибирском федеральном округе — реализована с учетом всех возможностей современных технологий. Самое главное, что получил житель региона, — это быстрый и качественный способ доставки информации о своем происшествии во все экстренные службы. Мы говорим об экономии минут, но в данном случае эти минуты часто оборачиваются возможностью спасти жизнь, избежать жертв», — сказал на церемонии открытия заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов.

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Служба работает по принципу одного окна: оператор принимает вызов и сразу отправляет заявку в соответствующую службу экстренного реагирования.

Губернатор региона Владимир Городецкий отметил на церемонии открытия, что в тестовом режиме служба работает с 1 января 2017 года. «В среднем получаем 2,4 тыс. вызовов в сутки. Это показывает, насколько нам удалось ускорить оперативное реагирование. Нам также удалось адаптировать в эту систему ведомственные службы “Сибэко” (теплоснабжение), Западно-Сибирскую железную дорогу — их увязали в одну систему оперативного реагирования», — сказал он.

Сообщается, что «Система 112» имеет сервис, позволяющий определить примерное местоположение позвонившего человека. Еще один сервис — получение сигнала с автомобиля, попавшего в аварию, который придет от блока «Эра-Глонасс», установленного в машине. Предполагается, что с 2020 года все российские автомобили будут оснащены такими устройствами в обязательном порядке.

В 2013 году Новосибирская область вошла в число пилотных проектов федеральной программы создания в регионах России системы вызова экстренных служб по единому номеру 112. В создание региональной «Системы вызова экстренных служб 112» было вложено 400 млн рублей. Сейчас «Система 112» с полным охватом территории регионов работает в девяти субъектах федерации.

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