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12:38 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарском зоопарке откроется павильон с коровами, гусями и русской печкой

В следующий четверг, 7 сентября, в Самарском зоопарке откроет свои двери новый павильон, который получил название «Сельское подворье».

Жители города смогут поближе познакомиться с животными, которых человек приручил одними из первых, — это коровы, лошади, козы, куры, гуси, утки, индюки и собаки. Также в сельском подворье будут представлены настоящая русская печка и элементы быта древнерусского народа.

В день открытия павильона можно будет покормить и погладить животных, поучаствовать в фотосессии со сказочными персонажами русского фольклора, поиграть в русско-народные игры и ответить на вопросы викторины о домашних животных. Начало мероприятия в 13:00.

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