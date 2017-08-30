В Самарском зоопарке откроется павильон с коровами, гусями и русской печкой

Жители города смогут поближе познакомиться с животными, которых человек приручил одними из первых, — это коровы, лошади, козы, куры, гуси, утки, индюки и собаки. Также в сельском подворье будут представлены настоящая русская печка и элементы быта древнерусского народа.

В день открытия павильона можно будет покормить и погладить животных, поучаствовать в фотосессии со сказочными персонажами русского фольклора, поиграть в русско-народные игры и ответить на вопросы викторины о домашних животных. Начало мероприятия в 13:00.