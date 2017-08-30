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12:43 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на перекрестке Кирова/Победы все-таки появится светофор

Власти Самары наконец-то решили осуществить давнюю мечту автолюбителей — поставить светофор на «адском» перекрестке проспекта Кирова и улицы Победы.

Источник: Pro Город Самара

Ориентировочно, светофоры на этом участке начнут устанавливать в сентябре, а заработают они в ноябре. Стоимость работ — 1,3 млн рублей, пишет bigvill.ru.

Перекресток на Кирова/Победы — один из самых сложных в городе. На пересечении двух равнозначных улиц вечные пробки и спорные ситуации, в которых водители тратят немало нервов. В 2013 году пересечение проспекта Кирова и улицы Победы попало в список перекрестков, на которых должны были установить светофор, но этого так и не произошло. Тогда власти объяснили это тем, что данный перекресток проехать сложно, но можно, да и не является он особо опасным, поскольку ДТП с тяжкими последствиями здесь почти не происходят. Но зимой этого года ГИБДД все-таки подала заявку в правительство с просьбой разрешить установку светофора на данном перекрестке.

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