В Самаре на перекрестке Кирова/Победы все-таки появится светофор

Перекресток на Кирова/Победы — один из самых сложных в городе. На пересечении двух равнозначных улиц вечные пробки и спорные ситуации, в которых водители тратят немало нервов. В 2013 году пересечение проспекта Кирова и улицы Победы попало в список перекрестков, на которых должны были установить светофор, но этого так и не произошло. Тогда власти объяснили это тем, что данный перекресток проехать сложно, но можно, да и не является он особо опасным, поскольку ДТП с тяжкими последствиями здесь почти не происходят. Но зимой этого года ГИБДД все-таки подала заявку в правительство с просьбой разрешить установку светофора на данном перекрестке.