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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Гуманитарная проблема

Вокруг руководства Российского государственного гуманитарного университета вновь разгорелся скандал. В отставку отправлен ректор учебного заведения Евгений Ивахненко, в Минобрнауки причины не назвали. Теперь будет запущена процедура выборов нового руководителя. В последнее время в университете не раз возникали конфликты. Есть мнение, что он утратил статус одного из ведущих и либеральных образовательных учреждений России. Что происходит с главным гуманитарным университетом страны?

Источник: РИА "Новости"

Проблемы у вуза начались еще при его первом ректоре — Юрии Афанасьеве, рассказала правозащитник, бывший преподаватель РГГУ Светлана Ганнушкина. «Юрий Николаевич Афанасьев, который создавал элитарное учебное заведение, потом сам же его и начал разрушать — стали уменьшаться программы, увольняться преподаватели. Мне казалось, что он попал под влияние людей, которые больше склонны деньги зарабатывать. После 30 лет работы в 2000 году я ушла оттуда без сожалений. Там есть какие-то люди, там есть какие-то очаги, которые кто-то успел сохранить, но я уже давно не там. И когда мне те же студенты звонили, говорили: “Светлана Алексеевна, давайте бороться”, я отвечала: “Боритесь, ребята, я уже на другом фронте”».

Евгений Ивахненко возглавил вуз больше года назад. После его назначения из университета публично уволились больше десяти преподавателей, не согласных с решениями нового ректора — так, их не устраивали планы по оптимизации расходов и сокращению штата.

Проблемы университета связаны исключительно с недостатком финансирования, уверен журналист, директор Института массмедиа РГГУ Николай Сванидзе.

У нас другое телевидение, другое высшее образование, у нас все другое. Конечно, изменился РГГУ. Сейчас сложно сказать, какой у него имидж. Я думаю, что все-таки в значительной степени либеральный, насколько сейчас вообще можно высшему учебному заведению быть либеральным. Главное, что это сильный вуз, который дает очень сильное гуманитарное образование. Вот это, я бы сказал, его главная характеристика, которая со времен Юрия Николаевича Афанасьева сохранилась. Есть ряд проблем в наших вузах, в частности в РГГУ, связаны они с уровнем зарплаты, потому что у нас профессура и преподавательский состав получает очень унизительно мало денег.
Николай Сванидзе
Журналист, директор Института массмедиа РГГУ
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В 2003 году у РГГУ появился влиятельный партнер — нефтяная компания ЮКОС, которая обещала удвоить бюджет вуза за счет собственных инвестиций.

Один из руководителей компании Леонид Невзлин был избран ректором. Но уже спустя несколько месяцев началось дело ЮКОСа, и он ушел в отставку.

Теперь вряд ли удастся найти такого спонсора, да и надеяться на помощь от частных структур неправильно, считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Все-таки система высшего профессионального образования должна финансироваться за счет государственных средств. Практически во всех европейских ведущих университетах нет такого понятия, как спонсорское финансирование. У нас бюджет системы образования несопоставимо снизился по сравнению с тем, что это было и в советский период, и в начальный период послесоветский. Спонсоры, конечно, вещь хорошая, но все-таки надо ставить вопрос о том, чтобы кадры готовились за счет отраслевых отчислений бюджетных.
Сергей Комков
Президент Всероссийского фонда образования

Теперь уже бывший ректор вуза Евгений Ивахненко допустил, что у ведомства могли быть к нему претензии имущественного характера. Как он заявил в интервью агентству «Интерфакс», в министерстве ожидали, что он значительно сократит площади в региональных филиалах вуза ради экономии средств. Но, как признался Ивахненко, эта работа затянулась, так как приходилось действовать через суды. Пока его обязанности будет исполнять первый проректор по учебной работе РГГУ Александр Безбородов.

Яна Пашаева.

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