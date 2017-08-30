Уильям и Кейт лично проводят принца Джорджа в школу
Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин лично проводят своего сына, принца Джорджа в школу, пишет People со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин лично проводят своего сына, принца Джорджа в школу, пишет People со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Четырехлетний Джордж будет учиться в элитной школе, расположенной в лондонском районе Баттерси. Его первый учебный день запланирован на 7 сентября.
Ранее принц посещал Westacre Montessori School в Норфолке, недалеко от резиденции герцога и герцогини Кембриджских.
Также сообщалось, что спрос на недвижимость в лондонском районе Баттерси резко вырос