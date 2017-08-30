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12:31 (мск), источник: Газета.Ру

Уильям и Кейт лично проводят принца Джорджа в школу

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин лично проводят своего сына, принца Джорджа в школу, пишет People со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Источник: Reuters

Четырехлетний Джордж будет учиться в элитной школе, расположенной в лондонском районе Баттерси. Его первый учебный день запланирован на 7 сентября.

Обучение в этом учреждении стоит $23 тыс. в год. Школа находится примерно в 6,4 км от дворца.

Ранее принц посещал Westacre Montessori School в Норфолке, недалеко от резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

Также сообщалось, что спрос на недвижимость в лондонском районе Баттерси резко вырос из-за «эффекта принца Джорджа».

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