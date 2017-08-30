Ремонт эскалатора закроет по утрам станцию «Московские ворота»

Так что в ближайшие восемь дней, с 1 по 8 сентября, придется немного скорректировать свой маршрут. В основном тем пассажирам, которые обычно заходят в метро утром.

— По рабочим дням с 08:20 до 09:00 часов вход на станцию будет закрыт, — сообщает пресс-служба подземки.

Вечерний режим работы тоже изменится, но двери не закроют совсем, а лишь ограничат на вход с 18:00 до 18:50.