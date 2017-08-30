Ремонт эскалатора закроет по утрам станцию «Московские ворота»
Пассажиров, которые пользуются по утрам и вечерам станцией метро «Московские ворота», предупреждают об изменении режима работы станции. Здесь будут капитально ремонтировать эскалатор.
Пассажиров, которые пользуются по утрам и вечерам станцией метро «Московские ворота», предупреждают об изменении режима работы станции. Здесь будут капитально ремонтировать эскалатор.
Так что в ближайшие восемь дней, с 1 по 8 сентября, придется немного скорректировать свой маршрут. В основном тем пассажирам, которые обычно заходят в метро утром.
— По рабочим дням с 08:20 до 09:00 часов вход на станцию будет закрыт, — сообщает
— Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок, — говорят в