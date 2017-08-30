Уникальную операцию провели ученые ДВФУ
В Медицинском центре ДВФУ пациентов с варикозной болезнью вен прооперировали по новой методике, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
В Медицинском центре ДВФУ пациентов с варикозной болезнью вен прооперировали по новой методике, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
Варикозная болезнь — хроническое заболевание вен нижних конечностей. По данным ВОЗ эта болезнь включена в перечень «заболеваний цивилизации». Основные причины ее возникновения — высокие физические нагрузки, неправильный образ жизни, лишний вес и гормональные сбои. Традиционный метод проведения операции по устранению варикоза предполагает проведение анестезии (иногда это общий наркоз), проведение разрезов для обнажения и удаления варикознорасширенных вен, наложение и снятие швов, госпитализацию, длительность которой зависит от тяжести вмешательства и достаточно долгое восстановление.
Сегодня в медицину пришли технологии, результатом которых стали возможны и другие, более щадящие методики лечения. По новой технологии «радиочастотная эндовенозная абляция варикозно измененных вен» в Медицинском центре ДВФУ, в рамках образовательного семинара с
Как рассказал врач сосудистый хирург Владислав Васильев, на сегодняшний день эта технология является, пожалуй, самой малотравматичной при эффективности, не уступающей классическим открытым операциям. После воздействия радиочастотного излучения на внутреннюю поверхность вены, она, образно говоря, «склеивается» и перестает быть сосудом, то есть устраняется сама причина болезни. Само вмешательство проводится под местной анестезией,
«Еще одним преимуществом является возможность “склеивать” вены достаточного большого размера, что невозможно было бы сделать при использовании такой методики, как склеротерапия, — подытоживает Вячеслав Васильевич».
Екатерина Брязгунова.