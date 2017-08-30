Уникальную операцию провели ученые ДВФУ

Варикозная болезнь — хроническое заболевание вен нижних конечностей. По данным ВОЗ эта болезнь включена в перечень «заболеваний цивилизации». Основные причины ее возникновения — высокие физические нагрузки, неправильный образ жизни, лишний вес и гормональные сбои. Традиционный метод проведения операции по устранению варикоза предполагает проведение анестезии (иногда это общий наркоз), проведение разрезов для обнажения и удаления варикознорасширенных вен, наложение и снятие швов, госпитализацию, длительность которой зависит от тяжести вмешательства и достаточно долгое восстановление.

Сегодня в медицину пришли технологии, результатом которых стали возможны и другие, более щадящие методики лечения. По новой технологии «радиочастотная эндовенозная абляция варикозно измененных вен» в Медицинском центре ДВФУ, в рамках образовательного семинара с мастер-классом проведено несколько операций. Спустя несколько часов после хирургического вмешательства пациенты уже были выписаны домой.