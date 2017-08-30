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12:31 (мск), источник: БЕЛТА

Спрос на генетические анализы в Беларуси растет

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на проведение генетических анализов в Беларуси растет, сообщила директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси Валентина Лемеш сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Источник: AP 2017

«В Республиканском центре геномных биотехнологий очень развита медицинская генетика. Это востребованное направление. Мы уже провели более 100 тыс. генетических анализов, и спрос на них постоянно растет», — сказала Валентина Лемеш.

Будет дополнено.

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