Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes

Источник: РИА Новости

«Forbes составляет рейтинг самых успешных предпринимательских династий уже четвертый год. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на 2 миллиарда долларов — до 27 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в группе «Сафмар» семьи Гуцериевых появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние журнал оценил в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (его состояние оценивается в 40 миллионов долларов).

Они получили по десять процентов акций компаний, которые владеют долями «Сафмар» в новых активах группы — «М. Видео» и «Эльдорадо». «С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах», — пишет журнал.

Второе место в рейтинге сохранила семья Ротенбергов, совокупное состояние которой издание оценило в 4,2 миллиарда долларов.

По данным Forbes, своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам.

Третье место с 2,7 миллиардами долларов заняли братья Ананьевы, председатели совета директоров Промсвязьбанка.

На четвертом месте — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы. Их состояние оценивается в 2,215 миллиарда долларов.