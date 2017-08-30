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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей, первую строчку в котором в третий раз заняла семья Гуцериевых с совокупным состоянием в 9,91 миллиарда долларов.

Источник: РИА Новости

«Forbes составляет рейтинг самых успешных предпринимательских династий уже четвертый год. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на 2 миллиарда долларов — до 27 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в группе «Сафмар» семьи Гуцериевых появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние журнал оценил в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (его состояние оценивается в 40 миллионов долларов).

Они получили по десять процентов акций компаний, которые владеют долями «Сафмар» в новых активах группы — «М. Видео» и «Эльдорадо». «С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах», — пишет журнал.

Второе место в рейтинге сохранила семья Ротенбергов, совокупное состояние которой издание оценило в 4,2 миллиарда долларов.
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По данным Forbes, своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам.

Третье место с 2,7 миллиардами долларов заняли братья Ананьевы, председатели совета директоров Промсвязьбанка.

На четвертом месте — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы. Их состояние оценивается в 2,215 миллиарда долларов.

При составлении рейтинга журнал учитывал стоимость принадлежащих семье активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества. В список включены только те семьи, которые заработали основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащими.

Вести. Экономика. Гуцериев: раз стране это выгодно, мы готовы потерпеть убытки
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2 июня© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
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Руслан Агаджанян
При един.рогах самые богатые, при СТАЛИНЕ самые мертвые!!! (1-позор,2-уважение, гордость, справедливость!)
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