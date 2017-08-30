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12:35 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке во время проверки было выявлено пять автобусов с неисправностями

Госавтоинспекция провела операцию «Перевозчик».

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке прошло профилактическое мероприятие «Перевозчик». За один день операции личным составом городской Госавтоинспекции выявлены 26 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями пассажирских транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, 2 водителя привлечены к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения, 1 — за нарушение правил маневрирования, 3 — за непредставление преимущества в движении пешеходам, 6 водителей нарушили правила остановки, 5 — за управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается его эксплуатация. Кроме того, установлено, что 2 пассажирских автобуса не прошли государственный технический осмотр.

Основной задачей профилактического мероприятия остается повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров общественным транспортом, предупреждение и пресечение нарушений, связанных с законностью осуществления пассажирских перевозок и грубых нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения, превышением допустимой скорости движения, нарушением правил маневрирования, перевозки людей, грузов, не предоставлением преимущества в движении пешеходам и использования телефона во время движения, а также выявлением фактов нарушения миграционного законодательства.

В ходе операции особое внимание Госавтоинспекция Владивостока уделяет соблюдению перевозчиками требований по обеспечению безопасности дорожного движения, организации проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водительского состава, соответствию технического состояния транспортного средства требованиям безопасности, организации проведения проверок транспортных средств при выпуске на линию должностными лицами, а также сверок номерных узлов и агрегатов транспортного средства на предмет их соответствия регистрационным документам.

Личный состав Госавтоинспекции Владивостока ориентирован на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями автобусов.

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