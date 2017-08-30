Новое футбольное поле появится в Приморье

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморья, в этом году на стадионе будут отремонтированы трибуны, раздевалки, инженерные коммунальные сети, появится искусственный газон для футбола.

«Всего на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей. Из них — 24 миллиона рублей из краевого бюджета и 6 миллионов — из муниципального», — проинформировали в ведомстве.

Специалисты добавили, что первый транш из краевого бюджета в размере 10 миллионов рублей будет перечислен муниципалитету в ближайшее время.

Отметим, в 2017 году увеличен объем субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, ремонт и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд — на 136 миллионов рублей.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта — одно из поручений Президента РФ Владимира Путина. За четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморского края увеличилась почти в два раза. По поручению Губернатора Владимира Миклушевского введено в эксплуатацию более 50 универсальных спортивных площадок. Почти треть населения сейчас занимается спортом.