В Новосибирске пройдет акция «Свеча памяти»
Акция посвящена памяти погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане, об этом сообщили в
Акция посвящена памяти погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане, об этом сообщили в
В Новосибирске пройдет акция «Свеча памяти» в воскресенье 3 сентября в 16:00, заявили в
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Почтить память погибших жители Новосибирска смогут на площадке перед ГПНТБ.
Участники акции зажгут свечи и выпустят в небо белые воздушные шары по числу жертв трагедии в Беслане.
Первая акция «Свеча Памяти. Беслан» прошла 3 сентября 2016 года у нового корпуса НГУ и собрала более 500 участников.
Напомним, 1 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, произошел захват заложников, запертыми в школе оказались 1128 человек. Заложников удерживали два с половиной дня. На третий день удержания в 13:05 по Московскому времени начался штурм захваченной террористами школой. В результате теракта погибло 333 человека, в том числе 186 детей.