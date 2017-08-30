В Новосибирске пройдет акция «Свеча памяти» в воскресенье 3 сентября в 16:00, заявили в пресс-службе Губернатора и Правительства НСО.

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Почтить память погибших жители Новосибирска смогут на площадке перед ГПНТБ.

Участники акции зажгут свечи и выпустят в небо белые воздушные шары по числу жертв трагедии в Беслане.

Первая акция «Свеча Памяти. Беслан» прошла 3 сентября 2016 года у нового корпуса НГУ и собрала более 500 участников.