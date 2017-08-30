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15:22 (мск), источник: РИА Крым

В школе «Артека» в новом учебном году пройдут обучение 25 тысяч детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости (Крым). Учениками школы Международного детского центра «Артек» в новом учебном году станут более 25 тыс детей из разных уголков России. Как сообщает пресс-служба «Артрека», с осени по весну учащиеся смогут окунуться в артековскую жизнь без отрыва от школьной программы.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в “Артек” приезжают лучшие ребята из разных регионов России и мира, и наша школа должна соответствовать этому уровню. Министерством образования и науки Российской Федерации школа МДЦ “Артек” рассматривается как школа для одаренных детей», — отметил директор «Артека» Алексей Каспржак.

Наряду с основным образованием в школе «Артека» дети смогут выбрать тематические образовательные программы, которые реализуются в лагере специалистами высотехнологичных компаний и университетов. Образовательные программы в новом учебном году будут проводиться совместно с более чем 70 тематическими партнерами.

«Сегодня задача общеобразовательной системы состоит в интеграции школы и дополнительного образования — чтобы детям было интересно ходить в школу, и чтобы учебный предмет стал инструментом достижения жизненных целей ребенка. “Артек” решает данную задачу, направляя часть времени с обычного школьного предмета на межпредметную тематику, связанную с тенденциями отраслей и рынка труда с одной стороны, и с личными интересами ребенка — с другой», — подчеркнул директор центра.

К новому учебном году в школе «Артека» подготовлена техническая база: цифровые лаборатории физики и химии (каждая рассчитана на 24 ученика), лаборатории композитных материалов, робототехники, авиамоделирования, радиоэлектроники, 3Д-технологии, инженерной экологии.

«Школьники посещают студии, секции, кружки различных направлений: плавание, дзюдо, самбо, футбол, большой теннис, гимнастика, волейбол, а также туризм, где ребята занимаются на скалодроме и в веревочном парке. Кроме того, мы школа с углубленным изучением иностранных языков: английского и немецкого. А с этого года в рамках дополнительного образования вводится курс китайского языка. В нашей школе реализуются такие проекты, как “Читающая школа”, “Рисующая школа”. Среди большого спектра студий творческого плана — театральная студия, а также вокальные группы, которые в этом году объединяются в общешкольный хор. Активно работают с детьми постоянного контингента партнеры детского центра МГУ имени Ломоносова, студия “РОСИЗО”, “Азбука здоровья”, Российское военно-историческое общество, МЧС и другие», — отметила директор школы «Артека» Наталья Царькова.

В торжественной линейке в «Артеке» в честь Дня знаний 1 сентября примут участие 300 учеников из Гурзуфа и большой Ялты, а также 3 тыс артековцев 10 смены, которая стартует в этот день.

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